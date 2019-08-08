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كُتّاب وآراء
إسبانيا تسمح بنقل جثة شاب مغربي إلى مسقط رأسه
بعد مرور شهرين على وفاة شاب مغربي بطعنات سكين على خلفية شجار عنيف داخل ملهى ليلي انتهى بجريمة قتل بمدينة بيغو شمال غرب إسبانيا، أذنت قاضية الغرفة الأولى بمحكمة بورينيو بالمنطقة ذاتها بترحيل جثة سفيان مهارة، البالغ من العمر 24 عاما، نحو بلده الأصلي.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن الضحية تلقى طعنات سكين قاتلة فور خروجه من فضاء ترفيهي ببلدية سالسيدا، حيث كان يشتغل نادلا، موضحة في السياق نفسه أن عائلته حصلت على ترخيص إلزامي يسمح بنقل جثمان الهالك نحو مسقط رأسه بالمغرب حيث تريد عائلته دفنه.
وصرحت أخته سهام بأن أسرتها حصلت على الترخيص بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الضرورية المصاحبة لعملية الترحيل، معبرة عن رغبتها في تسريع عملية نقل جثمان أخيها، لاسيما أن عائلتها قضت مدة شهرين عانت خلالها الألم والكرب.
وقد تمكنت عناصر الأمن من اعتقال الجاني الحامل للجنسية الألمانية والبالغ من العمر 29 عاما، ساعات قليلة بعد ارتكابه للجريمة التي لقيت تنديدا من قبل العشرات من المتظاهرين، الذين طالبوا بتنزيل أقصى العقوبات في حق مرتكب هذا الفعل الجرمي الذي راح ضحيته شاب معروف بطيبة أخلاقه.