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كُتّاب وآراء
الدرك ينهي مغامرة مروج للمخدرات نواحي تازة
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية وادي أمليل، من إيقاف مبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث من أجل ترويج المخدرات الصلبة بمنطقة تاهلة ووادي أمليل، بعد أن نصبت له كمينا بإحدى المقاهي الكائنة وسط مركز جماعة بوحلو نواحي إقليم تازة.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الشخص الموقوف (ز.ك)، الذي وصفته بكونه أحد أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة، مبحوث عنه منذ سنة 2017 بموجب مذكرات بحث صادرة في حقه من لدن مصالح الدرك الملكي والمصالح الأمنية بتازة في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة.
المصادر ذاتها أفادت بأن الشخص الموقوف، في عقده الثالث، كان منذ مدة موضوع تتبع ومراقبة من لدن مصالح الدرك الملكي لوادي أمليل، وفي كل مرة يفلت من قبضتها باعتماده على شبكة من "المخبرين" واتخاذه أقصى درجة الاحتياط والحذر من كل غريب يقترب منه.
وقد وُضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تضيف مصادر الجريدة، من أجل تعميق البحث معه.