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الرئيسية | حوادث | درك سيدي عيسى بن علي يفكك معملا لـ"الماحيا"

درك سيدي عيسى بن علي يفكك معملا لـ"الماحيا"

درك سيدي عيسى بن علي يفكك معملا لـ"الماحيا"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 08 غشت 2019 - 16:55

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى بن علي، الخميس، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة، المعروف بـ"الماحيا".

وتمّ تفكيك معمل الماحيا بضفاف نهر أم الربيع على مستوى دوار أولاد خنشة–أولاد أمراح بالجماعة الترابية سيدي عيسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد جرى خلال هذه العملية التي أشرف عليها قائد المركز، حجز طنّين من التين المخمر، و1700 لتر من ماء الحياة قابلة للتسويق، ومعدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي المذكور، ضمنها طنجرات للضغط، وقنينات غاز البوتان، وخراطيم نحاسية.

وأوردت المصادر ذاتها أن العملية تدخل في إطار الحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بتراب الإقليم لمحاربة الجريمة وتجفيف منابع بيع المحظورات.

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