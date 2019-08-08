مندوبية السجون تسمح بقفة المؤونة خلال العيد

هسبريس من الرباط

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تقرر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بشكل استثنائي، السماح لنزلاء المؤسسات السجنية بزيارة ذويهم لهم، والحصول على قفف المؤونة خلال اليومين المواليين لعيد الأضحى المبارك.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهذا الخصوص أن هذا القرار "يأتي تنفيذا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة، ونظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية المعتقلين، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية".