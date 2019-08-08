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الرئيسية | حوادث | وزارة الداخلية تنفي تأخر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة "الطفلة هبة"

وزارة الداخلية تنفي تأخر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة "الطفلة هبة"

وزارة الداخلية تنفي تأخر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة "الطفلة هبة"
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 19:45

كشف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي لم تسجل أي تأخير في الاستجابة لطلب الإغاثة فيما يخص واقعة الطفلة هبة، التي ذهبت ضحية حريق بعمارة بحي النصر يوم الأحد الماضي، "حيث لم تتجاوز المدة الإجمالية للتدخل، بعد إشعارها بالحريق، سبع دقائق".

وأفاد البلاغ بأن وزارة الداخلية قامت، إثر ما حدث، بإيفاد لجنة مركزية من المديرية العامة للوقاية المدنية إلى مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي من أجل القيام ببحث وتحقيق معمقين في هذا الحادث المؤسف.

وأوضح البلاغ ذاته أنه، خلافا للادعاءات المروجة، "فإن شاحنة الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه، وهو ما تم توثيقه ببعض مقاطع الفيديوهات التي سجلت بعض مقاطع التدخل التي تبين استعمال المياه في عملية الإخماد".

وأضاف البلاغ ذاته أنه عند وصول فرقة الوقاية المدنية إلى مكان الحريق، "كان الجزء العلوي من جسم الطفلة محاصرا بألسنة اللهب وبالدخان، وهو ما يمكن أن يتسبب في اختناقها قبل وصول ألسنة اللهب إليها"، موردا أن بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمكان الحريق "قاموا بعرقلة أفراد الوقاية المدنية عن القيام بتدخلهم حيث منعوا سائق الشاحنة من زيادة ضغط المضخة، وهو ما تسبب في ضعف ضغط المياه الموجهة من الراميات (lances)".

وكشف المصدر أن شاحنة إخماد الحريق المستعملة في هذا الحريق من الجيل الجديد للشاحنات، "وهي في حالة جيدة ولا تعاني من أي خلل أو عطب، وهو ما يفند بعض الافتراءات التي تدعي أن الشاحنة المستعملة من النوع المتهالك".

وبخصوص تصريحات بعض الشهود التي تتهم تأخر فرقة الوقاية المدنية، فإن شاشات هواتفهم، وفق البلاغ ذاته، "تفند ادعاءاتهم، حيث إن أوقات التبليغ كانت جلها بعد توقيت خروج فرقة الوقاية المدنية من الثكنة"، لافتا إلى أن بعض الأشخاص "قاموا بالاتصال بالرقم 155 من أجل إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بالحريق المذكور وادعوا أن الخط الهاتفي كان خارج الخدمة، في حين إن الخط الرسمي المخصص للإغاثة هو 15 أو 150".

وبخصوص كرونولوجيا التدخل خلال الحريق، أوضح تقرير اللجنة المذكورة أن إشعار مصالح الوقاية المدنية التابعة لسيدي علال البحراوي بنشوب حريق في الشقة السكنية على الساعة 17 و13 دقيقة مساءً، تم من خلال أول اتصال من طرف شخص يشتغل بمقهى مجاور لمكان الحريق، الذي أبلغ عنصرا من الوقاية المدنية (صديقا له)، الذي أشعر بدوره مركز تلقي الاتصالات بثكنة سيدي علال البحراوي.

خروج وسائل التدخل من ثكنة الوقاية المدنية كان، وفق المصدر ذاته، على الساعة 17 و14 دقيقة مساءً، "أي بعد دقيقة واحدة من توصلها بأول إشعار بالحريق، حيث توجهت فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي، المكونة من ست عناصر، إلى مكان الحريق على متن شاحنة لإخماد الحريق".

كما كشف التقرير أن فرقة الوقاية المدنية وصلت إلى مكان الحريق على الساعة 17 و17 دقيقة مساءً، حيث عاينت فرقة الوقاية المدنية ألسنة لهب بنوافذ الشقة، المزودة بشبابيك حديدية، وتدفق دخان كثيف ساخن مع وجود جسم طفلة محاصرة في شباك النافذة الملتهبة. كما تم تسجيل عدد كبير من الجمهور في مكان الحريق "الذين بمجرد وصول عناصر الوقاية المدنية بدأ بعضهم في عرقلة تدخلهم".

كما كشف المصدر ذاته أن السيطرة على الحريق تمت على الساعة 17 و20 دقيقة مساءً، حيث، مباشرة بعد وصولها إلى مكان الحريق، "شرعت فرقة الوقاية المدنية في عملية الإنقاذ وإخماد ومحاصرة الحريق، وتمكنت من حصر الحريق في غرفة واحدة وتفادي انتشاره إلى باقي الشقة وإلى الطابق العلوي، غير أن وجود شبابيك حديدية بنوافذ الشقة المحترقة وباب المدخل الرئيسي للعمارة المقفل، إضافة إلى طبيعة المواد المحترقة التي تتوفر على جهد حراري عال (أفرشة من قطن ودولاب من خشب)، زاد من سرعة تطور الحريق، وهو ما تسبب في خلق ألسنة لهب سامة وبدرجة حرارة عالية جدا، حاصرت الطفلة المتواجدة بنافذة الغرفة".

وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أنه، من خلال ما سبق، "يتبين أن فرقة الوقاية المدنية بعد إشعارها بالحريق استغرقت دقيقة واحدة للخروج من الثكنة، ثلاث دقائق للوصول لمكان الحريق، وثلاث دقائق أخرى للسيطرة عليه، أي سبعة دقائق كتوقيت إجمالي لهذا التدخل، مما يفند كل الافتراءات التي تدعي تأخر عناصر الوقاية المدنية في الاستجابة لطلب الإغاثة من طرف المواطنين".

وقالت "الداخلية" إن هذه الوقائع تبقي "قابلة للتأكيد من خلال الاطلاع على بيان الهواتف المستعملة في الإشعار بالحريق وسجل شركات الاتصالات الهاتفية الوطنية، وكذا بكل الطرق المتاحة قانونيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - selina الخميس 08 غشت 2019 - 19:59
دائما وزارة الداخلية تنفي تنفي تنفي الى متى نسمع وزارة الداخلية اقتنعت حسبنا الله ونعم الوكيل
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45
2 - Bent agadir الخميس 08 غشت 2019 - 19:59
صافي اللي قلها المخزن هي اللي كاينة واش نكدبوالمخزن او نتيقو المواطنين المداويخ لا لا لا المهم الله يرحم هبة و الله ياخد الحق فاللي كان سبابها انا راني لدابا كنبكي عليها او كندعي ليها بالرحمة كان على الاقل بيناتنا حنا المغاربة نديرو 3 أيام حداد عليها او على إنسانيتنا او على حتى دولتا اللي ماتو مع موت هبة
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41
3 - إبن عين الخيل الخميس 08 غشت 2019 - 20:01
وشاهد شاهد من أهلها..... ناس الحي يقولون نصف ساعة.
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28
4 - عادل الخميس 08 غشت 2019 - 20:01
اسيدي الناس ديال علال البحراوي كولهوم كذابة.. حتى حد ما عندو الحق الا وزارة الداخلية كما العادة.. اوديييييي..
اللهم اخرجنا من هذا البلد فإن عدنا اليه فإنا ظالمون..
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41
5 - ب-ت-3 الخميس 08 غشت 2019 - 20:01
المشكل الاساسي بالمغرب هو انعدام الديموقراطية و هذه اشكالية تاريخية معروفة اي ان ارساء الديموقراطية جاء نتيجة تجربية انسانية عبر التاريخ و عبر صراعات كبيرة عبر التاريخ...و لهذا انتقلت الانسانية من الاستبداد الى حكم الناس لانفسهم بانفسهم عبر تعاقد و انتخاب و محاسبة ... ينبغي الانتقال من الحكم الفردي العائلي الى حكم الجماعة و حكم الشعب و هو الوحيد الذي يقرر مصيره و يصدر قراراته و الحاكم يكون مراقب من طرف الشعب كما هو معمول به في اوربا القريبة منا و امريكا و اسيا و استراليا ...الامور واضحة: ننقل السيارات و الطرق و لا ننقل الاهم؟ اي الديموقراطية اي حكم الشعب بنفسه...
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12
6 - محمد طنجة الخميس 08 غشت 2019 - 20:02
ولو طارت معزة !!!!!
اتق الله في المغاربة يا وزارة الداخلية.
لابد من النضال من أجل تحقيق الحق .
نداء لكل الجمعيات والمناضلين الشرفاء.
كلنا هبة
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20
7 - وزارة لاعلاقة الخميس 08 غشت 2019 - 20:02
جاب الله ماقالت الوزارة أن الشارجور ماشي هو السبب فالحريق. مع وزارتنا فهم تسطى .
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12
8 - عادل الخميس 08 غشت 2019 - 20:03
المواطن من يتحمل المسؤولية في كل ما يقع في هذه البلاد السعيدة إلى أن يثبت العكس...
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14
9 - Saadaoui الخميس 08 غشت 2019 - 20:03
و من يشهد للعروسة؟ كل الناس الذين شهدوا الواقعة افادوا ان رجال الوقاية المدنية تاخروا في الاستجابة لنداءاتهم و بعضهم ذهب الى غاية الثكنة للتبليغ. هذا استهتار من وزارة الداخلية و كان الاولى ان تعلن عن اعفاء قائد الثكنة و حتى القائد الجهوي و كل من له صلة و مسؤولية... و يبقى المواطن هو الضحية
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15
10 - NABIL الخميس 08 غشت 2019 - 20:04
الوقاية المدنية زيرو وقطاع الصحة زيرو وسيارات الاسعاف زيرو وحتى حاجة ما بقات كتفرح في بلادنا وحتى وزير ماكيدير خدمتو نيشان المهم زيرو وكولشي فاسد
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9
11 - أنا المسؤول الخميس 08 غشت 2019 - 20:04
الرحمة والمغفرة لجميع موتى
كم أتمنى ولو مرة واحدة في ما تبقى من عمري

ولو مرة واحدة وزير من الوزراء المغاربة إن كانوا مغاربة حقا في ندوة صحفية أو شيء من هذا القبيل يعلن مسؤوليته في فاجعة لقدر الله و يستقل أو يعتدر على الأقل ظاهريا
أستغرب بالفعل من المسؤولين المغاربة من أعلى سلطة في البلاد الى أصغرهم لا يعترفون بالتقصير والإهمال الجسيم إتجاه المواطن و الوطن
على كل حال جميعنا مسؤولين عن فلدات أكبادنا يجب علينا الحيطة والحذر قبل وقوع الفاجعة لا يجوز أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا على الدولة المغربية أن تتحمل أي مسؤولية في أي شيء على الإطلاق إتجاه المواطن
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7
12 - متتبع الخميس 08 غشت 2019 - 20:04
شكون يشهد ليك العروسة الجميع يعلم أن رجال الوقاية المدنية لا يستجيبون لنداءات الاغاثة بمن فيهم اللجنة التي برأتهم من شبهة عدم الاستجابة كاتب المقال يعلم ذلك ايضا انا شخصيا تعرضت لحادث مع زوجتي الحامل و ظللت أكثر من ساعة انتظر سيارة الاسعاف و في النهاية لم تحضر لاضطر لنقل زوجتي في سيارة أجرة لأقرب مستشفى انه العبث يا سادة
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6
13 - Hassan Sima الخميس 08 غشت 2019 - 20:05
براگا من الإفتراءات الناس حادگة غي في الگدوب لحل فمو إدار ليه خبرة على الهـاتف وبان گلشي جواب مقنع ومنطقي لا نقبل بمن يشوه صوة الوقاية المدنية التي تضحي بروحهـا من أجلنا إتقوا الله وأظن أن التحقيقات مستمرة وربما تسفر عن مفاجئات
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-8
14 - نيران المغرب الخميس 08 غشت 2019 - 20:05
لا حول ولا قوة الا بالله...أتمنى لوان نفس الجهود تبدل لإيجاد الحلول عوض المبررات.
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2
15 - فرنسا الخميس 08 غشت 2019 - 20:05
الكذاب يشهد و يؤيد الكذاب !! لعبوا الكارطة في العشب بدون حمل البدلة المخصصة للوقاية المدنية و الله يخلص و يعاقب في الآخرة ان شاء الله...هبة انتي من طيور الجنة في هذه العواشر.
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16 - رضى الخميس 08 غشت 2019 - 20:05
ديما العيب ماشي فيكم ديما العيب فالشعب
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1
17 - احمد الخميس 08 غشت 2019 - 20:05
رحمة بامثالكم في هذا المجتمع. الكل انحاز لرواية الشخصين و نصب المشانق للوقاية المدنية دون أدنى مجهود نقدي أو تفكير. إنه زمن القطيع و الله يلطف بنا و أقول للجميع راها كدور وواحد النهار يطيح عليك شي باطل ف النت و تشوف هول اللاوعي و الانجرار الأعمى وراء الشائعات
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18 - Hicham الخميس 08 غشت 2019 - 20:06
رغم هزالة الأجور التي يتقاضاها موظفو الوقاية المدنية أمام هول المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم، فإنهم يتعاملون باحترافية ومسؤولية مع طلبات الاغاثة و يتفانون في أداء ما هو مسند إليهم.

كمواطن مغربي، أطالب بتحسين الوضع الاعتباري والمالي لموظفي الوقاية المدنية وتحفيزهم أكثر من أجل القيام بمهامهم.
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-1
19 - عابر سبيل الخميس 08 غشت 2019 - 20:06
هل من مرة إعترفت الداخلية بمسؤوليتها في أي خطأ قد ارتكب من جهة تابعة لها؟؟ أبدا ولن تقوم بذلك في يوم من الايام!! لأنها هي الداخلية القوية التي لا تخطأ أبدا و ترمي اللوم على الشعب...
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20 - hi..cham الخميس 08 غشت 2019 - 20:06
تحية لرجال الإطفاء لان المشكل في الباب المغلق و الشباك الحديدي كما تمت الاشارة ايضا الى مادة البونج. ارجو من الله ان لا تحدث مثل هذه الكوارت مرة اخرى. و عزاؤنا لأسرة هبة.
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3
21 - ريفي أصيل الخميس 08 غشت 2019 - 20:06
لا داعي للتبرير . نحن نعرفكم جيدا . حتى أكون مرتاحا دائما أكذب ما أرى بأم عيني .
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0
22 - Simo الخميس 08 غشت 2019 - 20:07
اريد ان اسمع يوما ان احدا من المسؤولين بكل انواعهم يتحمل مسؤولية ما ويعترف باخفاقه ويستقيل احتراما لنفسه و للشعب المغلوب على امره. وهذا لن يحدث لغياب اشخاص لا يخافون لومة لائم في تطبيق قانون المحاسبة
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23 - الصراحة على عين ميكا الخميس 08 غشت 2019 - 20:07
انصر اخاك ولو كانا ضالما مثل ينطبق على هذه الحالة في دولة الحق القانون.
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24 - الفشتالي الخميس 08 غشت 2019 - 20:07
إذن يجب محاكمة هبة و الشعب بسبب ازديادهم في المغرب و وطنيتهم الزائدة و بسبب حبهم للتغيير و العيش الكريم و بسبب طلباتهم البسيطة في عدم نسيانهم... أُقفلت القضية
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2
25 - jaadoore paris 75999 الخميس 08 غشت 2019 - 20:08
صافي كمالت ، هد الناس كلهم كدبو سبحان الله العضيم ، التدخل كانو فالوقت المناسب وراه حتا الطفلة نقدها ماماتش ، هدشي لبغيتي تقولو واش اصحب لكم الناس كوانب باركة باركة باركة ركم عيقتو من استهتار بحياة الناس ، حتا كوّن جاو فالوقت ماغدي اديرو والو حيت فاقد الشئ لا يعطيه ، ياك حتا الوكسجين معندكشم غير اللهما سكتو او سيرو دوزو العطلة ف تطوان او خلو الناس اتحرقو بالنار والشمس ولأسعار عطتكم ليام
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2
26 - assadik الخميس 08 غشت 2019 - 20:08
هذه التبرئة ليست بغريبة، متى ادانت الداخلية نفسها حتى تعطي الحق للمواطن و العكس صحيح، الله فوق الجميع
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0
27 - HDA الخميس 08 غشت 2019 - 20:08
"موردا أن بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمكان الحريق "قاموا بعرقلة أفراد الوقاية المدنية عن القيام بتدخلهم حيث منعوا سائق الشاحنة من زيادة ضغط المضخة، وهو ما تسبب في ضعف ضغط المياه الموجهة من الراميات (lances)"."....لا يعقل أن يمنع مواطنون عملية انقاذ طفلة تحترق...رواية غير منطقية من وزارة الداخلية تحتاج الى اثبات وأدلة ، لأن الامر خطير جدا وتترتب عنه متابعات جنائية في حق المتورطين...
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28 - عماد الخميس 08 غشت 2019 - 20:08
الكدوب الكدوب الكدوب الكدوب الكدوب....
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29 - مواطنة حرة الخميس 08 غشت 2019 - 20:09
هدا هو المواطن المغربي داءما النقد وخا الامور كلها مكادا ولبدا يهدر وخا معرف والو.حتى الباب لي مبغاش إتحل الوقاية لي منعاتو إتحل.ديك البنت مسكينة مكتاب ليها تموت بديك الطريقة.
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30 - Esperanza الخميس 08 غشت 2019 - 20:09
Foutaise! Tout le quartier qui a témoigné devant les caméras a mentit et votre pseudo commission dit vrais. À qui ces responsables irresponsables croient pouvoir mentir? Leur attitude augmentera le sentiment d’ inconfiance des citoyens envers les institutions et ajoutera l’huile sur le feu c
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