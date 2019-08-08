الاتجار بالمخدرات يوقع بسيدة في قبضة أمن كلميم

مصطفى البكار

تمكنت العناصر الأمنية المشتغلة بالسد القضائي لمدينة كلميم عبر الطريق المؤدية إلى تزنيت، عصر الخميس، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 32 سنة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات.

وحسب إفادات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتبه فيها، المتحدرة من مدينة كلميم، تم توقيفها على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة إنزكان، وبحوزتها خمسة كيلوغرامات من مخدرا الشيرا مخبأة بعناية داخل حقيبة أمتعتها الشخصية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إحالة الموقوفة على الشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم للاستماع إليها في محضر قانوني وتعميق البحث معها لتحديد هوية شركائها المفترضين.