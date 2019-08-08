24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية
- الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم
- هوس القرون
- الحكة .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟
- 5 خطوات لحماية الخصوصية على إنستغرام
الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم (5.00)
مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي توحّد الفلسطينيين في "الأضحى" (5.00)
- بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق - (160)
- راتب المدرب الجديد للمنتخب المغربي يقترب من 120 مليونا شهريا - (117)
- وزارة الداخلية تنفي تأخر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة "الطفلة هبة" - (109)
- "العدالة والتنمية" ينتقد "التشيار" في واقعة البلجيكيات المتطوعات - (96)
- مغاربة يرتدون سراويل قصيرة ويُهدون ورودا إلى متطوعات بلجيكيات - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتجار بالمخدرات يوقع بسيدة في قبضة أمن كلميم
تمكنت العناصر الأمنية المشتغلة بالسد القضائي لمدينة كلميم عبر الطريق المؤدية إلى تزنيت، عصر الخميس، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 32 سنة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات.
وحسب إفادات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتبه فيها، المتحدرة من مدينة كلميم، تم توقيفها على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة إنزكان، وبحوزتها خمسة كيلوغرامات من مخدرا الشيرا مخبأة بعناية داخل حقيبة أمتعتها الشخصية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إحالة الموقوفة على الشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم للاستماع إليها في محضر قانوني وتعميق البحث معها لتحديد هوية شركائها المفترضين.