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الرئيسية | حوادث | محكمة تطوان تسجن مغتصب ابنة أخته 6 سنوات

محكمة تطوان تسجن مغتصب ابنة أخته 6 سنوات

محكمة تطوان تسجن مغتصب ابنة أخته 6 سنوات
هسبريس من تطوان
الجمعة 09 غشت 2019 - 12:25

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان بست سنوات سجنا نافذا في حق شخص يبلغ من العمر 56 سنة، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب ابنة أخته بدوار العنصر الواقع بجماعة آسجن بإقليم وزان.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما استغل "الجاني غياب أسرة الضحية، التي كانت في زيارة عائلية مع جدتها بدوار العنصر بمناسبة عيد الفطر، لينقض عليها في محاولة لاغتصابها بالقوة قبل أن تعتقله عناصر الدرك الملكي عقب توجهه إلى المخفر بغرض تقديم شكاية حول تعرضه للضرب والتعنيف، على خلفية القضية نفسها، فتم الاستماع إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية، وبعد مواجهته بالأسئلة أقر بالفعل الإجرامي المنسوب إليه".

جدير بالذكر أن المتهم سبق له أن أدين بتهمة اغتصاب، قضى على إثرها خمس سنوات سجنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - driss الجمعة 09 غشت 2019 - 12:45
واعباد الله ف أوروبا عقوبة المغتصب 20 سنة.. و في الشرع الاسلامي يعاقب بحد الحرابة يقطع من خلاف أما في القانون الوضعي المغربي فقط 5 او 6 سنوات
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14
2 - عدنان الجمعة 09 غشت 2019 - 12:48
ست سنوات لمغتصبي طفلة ؟!؟! سيرو يا امريكا و كوريا و الصين و اليابان لهلا يحرگ فيهم شي عظم. الاغتصاب عندهم بالاعدام ، او المؤبد على الاقل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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17
3 - عدمي و افتخر الجمعة 09 غشت 2019 - 12:49
الاحكام المخففة و السجن الرطب خلاتو يعاود الاختصاب و فالاصول .....؟؟؟؟غريب امر هاد النوعية بنت حتو !!!!!!!!!
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13
4 - نورالدين الجمعة 09 غشت 2019 - 12:52
"جدير بالذكر أن المتهم سبق له أن أدين بتهمة اغتصاب، قضى على إثرها خمس سنوات سجنا". هي اذن 11 سنة وربما عند خروجه سيسجن مرة أخرى لأن المرض النفسي القابع فيه لم يعالج. المرجو مد يد المساعدة للسجناء عبر طاقم طبي نفساني كفؤ. وليس تنظيم حفلات الترفيه فقط داخل السجون
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5 - عبد المنعم الجمعة 09 غشت 2019 - 12:53
هادا خصو يتقطع عضوه راه دارها وضرب 5 سنوات يضرب 6 سنوات ويخرج يعاودها
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6 - الواقعي الجمعة 09 غشت 2019 - 12:56
لا يجب ان تلوم القضاء فالقاضي يلتزم بما يمليه عليه النص القانوني .في هذه الحالة وجد ان ما يلائم هذه الجريمة في قانون العقوبات هو 6 سنوات. لو وجد الاعدام لقرر الاعدام. اذا يجب ان نطالب من يقر القوانين بان يعدل قوانينه لا ان نهاجم من ينفذ القانون.السؤال هو من يشرع القانون؟؟
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6
7 - سين الجمعة 09 غشت 2019 - 12:57
الاخصاء والسجن مع الاعمال الشاقة قصد بناء الطرق والمدارس و التشجير و... وبدون عفو في أية مناسبة.
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5
8 - abdenbisitali الجمعة 09 غشت 2019 - 13:05
الله يخود فيه الحق كنطليب منكوم تعدمه
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9 - خليل الجمعة 09 غشت 2019 - 13:06
واعباد الله راه هادشي فاق القياس فهاد البلاد قضاء دون المستوى يجب على المغتصب إعدامه او الحكم عليه بالمؤبد مع الأشغال الشاقة والنفاد سبق الجاني أن حكم عليه بخمس سنوات في قضية أولى. تم كرر نفس الاجرام وحكم عليه بستة سنوات .شفتو المعقول كيف داير
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