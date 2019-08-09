محكمة تطوان تسجن مغتصب ابنة أخته 6 سنوات

هسبريس من تطوان

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان بست سنوات سجنا نافذا في حق شخص يبلغ من العمر 56 سنة، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب ابنة أخته بدوار العنصر الواقع بجماعة آسجن بإقليم وزان.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما استغل "الجاني غياب أسرة الضحية، التي كانت في زيارة عائلية مع جدتها بدوار العنصر بمناسبة عيد الفطر، لينقض عليها في محاولة لاغتصابها بالقوة قبل أن تعتقله عناصر الدرك الملكي عقب توجهه إلى المخفر بغرض تقديم شكاية حول تعرضه للضرب والتعنيف، على خلفية القضية نفسها، فتم الاستماع إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية، وبعد مواجهته بالأسئلة أقر بالفعل الإجرامي المنسوب إليه".

جدير بالذكر أن المتهم سبق له أن أدين بتهمة اغتصاب، قضى على إثرها خمس سنوات سجنا.