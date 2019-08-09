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الرئيسية | حوادث | قاصر يقود سيارة ويصيب 14 شخصا في فاس

قاصر يقود سيارة ويصيب 14 شخصا في فاس

قاصر يقود سيارة ويصيب 14 شخصا في فاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 11:13

علم لدى ولاية أمن فاس، أن قاصرا يبلغ من العمر 15 سنة تسبب في إصابة أربعة عشر شخصا بجروح غير عمدية متفاوتة الخطورة، من بينهم عشرة سياح من جنسية صينية، وذلك بعدما استعمل سيارة نفعية بدون إذن مالكها بمنطقة بوجلود بمدينة فاس.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن القاصر كان قد توجه للسيارة المستوقفة بالقرب من منحدر طرقي من أجل جلب كمية من الخبز، بطلب من مالك فرن، غير أنه استعمل السيارة بدون إذن مالكها مما تسبب في انحدارها بسرعة وإصابة أربعة مواطنين مغاربة وعشرة سياح أجانب كانوا يلتقطون صورا بالقرب من عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع كل من الطفل القاصر المتسبب في الحادث وكذا مالك السيارة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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