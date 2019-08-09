مغربي ينتحر بإسبانيا بعد قتل ابنه وطعن زوجته

متابعة من خالد ملوك

قتل مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا ابنه بطعنات سكين وأصاب زوجته بجروح خطيرة استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى، قصد تلقي العناية الطبية اللازمة، قبل أن يرمي نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع للعمارة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" بأن عناصر الشرطة عثرت على الابن، البالغ من العمر 16 عاما، مضرجا في دمائه وعلى جسده طعنات سكين أردته قتيلا في الحين؛ فيما كانت الأم تئن وتصرخ إثر إصابتها بجروح غائرة تطلبت نقلها على متن مروحية طبية إلى مستشفى ميغيل سيربيت بمدينة سرقسطة.

وأشار المنبر الإعلامي ذاته إلى أن الجاني مصطفى، البالغ من العمر 41 عاما، فارق الحياة بدوره داخل المركز الطبي ألكانييث بالمنطقة ذاتها؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق معمق، من أجل معرفة أسباب ودوافع ارتكاب هذه الفعل الجرمي الذي خلف حزينا شديدا في نفوس ساكنة البلدة.

وأوضح مصدر أمني، في تصريح لـ"EFE"، أنه لا توجد تقارير سابقة عن سوء المعاملة داخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد، مضيفا في السياق نفسه أن الحالة الصحية للأم الإسبانية، البالغة من العمر 39 عاما، مستقرة بفضل التدخل السريع لقوات الإسعاف التي اضطرت إلى استخدام مروحية طبية.