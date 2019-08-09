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الرئيسية | حوادث | مغربي ينتحر بإسبانيا بعد قتل ابنه وطعن زوجته

مغربي ينتحر بإسبانيا بعد قتل ابنه وطعن زوجته

مغربي ينتحر بإسبانيا بعد قتل ابنه وطعن زوجته
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 09 غشت 2019 - 14:20

قتل مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا ابنه بطعنات سكين وأصاب زوجته بجروح خطيرة استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى، قصد تلقي العناية الطبية اللازمة، قبل أن يرمي نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع للعمارة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" بأن عناصر الشرطة عثرت على الابن، البالغ من العمر 16 عاما، مضرجا في دمائه وعلى جسده طعنات سكين أردته قتيلا في الحين؛ فيما كانت الأم تئن وتصرخ إثر إصابتها بجروح غائرة تطلبت نقلها على متن مروحية طبية إلى مستشفى ميغيل سيربيت بمدينة سرقسطة.

وأشار المنبر الإعلامي ذاته إلى أن الجاني مصطفى، البالغ من العمر 41 عاما، فارق الحياة بدوره داخل المركز الطبي ألكانييث بالمنطقة ذاتها؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق معمق، من أجل معرفة أسباب ودوافع ارتكاب هذه الفعل الجرمي الذي خلف حزينا شديدا في نفوس ساكنة البلدة.

وأوضح مصدر أمني، في تصريح لـ"EFE"، أنه لا توجد تقارير سابقة عن سوء المعاملة داخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد، مضيفا في السياق نفسه أن الحالة الصحية للأم الإسبانية، البالغة من العمر 39 عاما، مستقرة بفضل التدخل السريع لقوات الإسعاف التي اضطرت إلى استخدام مروحية طبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hassan الجمعة 09 غشت 2019 - 15:09
الإسعاف وما ادراك ماالاسعاف في الحين وبدون تأخير اين نحن من هذا .ولاكن مع الاسف لا مجال المقارنة
اللهم ارحم الموتى واشفي المصابين في هذا الحدت الاليم المحزن ونعلت الله على الشامتبن.
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3
2 - متابع الجمعة 09 غشت 2019 - 15:11
في السياق نفسه أن الحالة الصحية للأم الإسبانية، البالغة من العمر 39 عاما، مستقرة بفضل التدخل السريع لقوات الإسعاف التي اضطرت إلى استخدام مروحية طبية.
بغض النظر على الخبر المؤسف الا ....
ضعو خط عريض على جملة التدخل السريع و استعمال المروحية هذا هو الفرق بيننا و بينهم
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