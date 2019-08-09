24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ضحايا هجوم نيوزيلندا يلتمسون السكينة في مكة (5.00)

  2. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  3. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  4. جبهة تتهم خطاب الإسلام السياسي بتغذية الخطر الإرهابي بالمغرب (5.00)

  5. مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف معترض سبيل مواطنين بمدينة فاس

الشرطة توقف معترض سبيل مواطنين بمدينة فاس

الشرطة توقف معترض سبيل مواطنين بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 13:30

أوقفت عناصر دورية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة، شخصا اعترض سبيل المواطنين وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة وقام بتهديد المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء بالقرب من منطقة "باب فتوح"، قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، اضطرت على إثرها لإشهار أسلحتها الوظيفية بشكل مكن من السيطرة على المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة من قبله.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.