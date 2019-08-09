الشرطة توقف معترض سبيل مواطنين بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر دورية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة، شخصا اعترض سبيل المواطنين وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة وقام بتهديد المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء بالقرب من منطقة "باب فتوح"، قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، اضطرت على إثرها لإشهار أسلحتها الوظيفية بشكل مكن من السيطرة على المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة من قبله.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.