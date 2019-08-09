سقوط من "ضواية" يقتل خمسينيا في مدينة تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

لقي شخص في عقده الخامس مصرعه على الفور، اليوم الجمعة، بعد سقوطه من منفذ تهوية (ضواية) داخل منزله الكائن بحي السعيدية بمدينة تزنيت.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الهالك، وهو موظف في القطاع الخاص، كان يقوم ببعض الأشغال بمنزله قبل أن يتعرض لحادث سقوط مفاجئ عجَّل بوفاته نتيجة إصابته برضوض خطيرة على مستوى الرأس.

وفور إخطارها، توجهت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية وممثل السلطة المحلية، إلى عين المكان، للوقوف على النازلة والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، في انتظار فتح بحث في الموضوع لمعرفة ملابسات وقوع الحادث تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.