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الرئيسية | حوادث | سقوط من "ضواية" يقتل خمسينيا في مدينة تزنيت

سقوط من "ضواية" يقتل خمسينيا في مدينة تزنيت

سقوط من "ضواية" يقتل خمسينيا في مدينة تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 09 غشت 2019 - 16:50

لقي شخص في عقده الخامس مصرعه على الفور، اليوم الجمعة، بعد سقوطه من منفذ تهوية (ضواية) داخل منزله الكائن بحي السعيدية بمدينة تزنيت.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الهالك، وهو موظف في القطاع الخاص، كان يقوم ببعض الأشغال بمنزله قبل أن يتعرض لحادث سقوط مفاجئ عجَّل بوفاته نتيجة إصابته برضوض خطيرة على مستوى الرأس.

وفور إخطارها، توجهت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية وممثل السلطة المحلية، إلى عين المكان، للوقوف على النازلة والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، في انتظار فتح بحث في الموضوع لمعرفة ملابسات وقوع الحادث تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Sima الجمعة 09 غشت 2019 - 17:11
إن لله وإن إليه راجعون الضواية غي سبب أتى أجله حتى لو وقع ولازالت فيه الروح وحضر الإسعاف فلا محال من الموت حيث بعض المعلقين لم يعد يؤمنون بالموت فالموت قريب منا إتقوا الله
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2 - TREK الجمعة 09 غشت 2019 - 17:37
رحم الله الفقيد، انا لله وإنا إليه راجعون.
ان الحكومة هي السبب...لك الله يا وطني
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