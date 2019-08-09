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الرئيسية | حوادث | التسبّب في عاهة مستديمة يجر شخصا للتوقيف بفاس

التسبّب في عاهة مستديمة يجر شخصا للتوقيف بفاس

التسبّب في عاهة مستديمة يجر شخصا للتوقيف بفاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 08:08

مكن تدخل لعناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من توقيف مشتبه فيه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وسرقة سيارة بالعنف والتسبب في حادثة سير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه دخل في عراك مع شخص آخر نتيجة حالة السكر التي كانا عليها، وبسبب خلافات شخصية قديمة بينهما، تطور إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه إصابة الضحية بعاهة مستديمة بينما أصيب المشتبه فيه بجروح، وذلك قبل أن يعمد هذا الأخير إلى سرقة سيارة أجرة وسياقتها، مما أفضى إلى التسبب في حادثة سير بخسائر مادية بسيطة مع سيارتين، وكذا إصابة شخص راجل بجروح طفيفة.

وقد تم وضع المشتبه فيه، البالغ 22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالضحية تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك من أجل تحديد دوافع وخلفيات هذا الاعتداء الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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