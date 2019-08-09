نطحة عجل تتسبب في مصرع شخص نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي شخص أربعيني بمنطقة كيسر أولاد سيدي بن دواود نواحي مدينة سطات، اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضه لنطحة عجل، بعدما كان يحاول بيعه في السوق الأسبوعي الذي يصادف يوم الجمعة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك (ص. م) في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، يتحدّر من دوار السنينات الحاجب التابع للنفوذ الترابي لجماعة ريما قيادة أولاد سيدي بن داود كيسر، فارق الحياة فجأة، ورجّحت أن يعود سبب الوفاة إلى مضاعفات نطحة عجل، في انتظار نتائج التشريح الطبي.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أمرت بنقل جثة الهالك من سوق جمعة كيسر نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث الذي تباشره عناصر درك كيسر لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وتسلّمت عائلة الضحية جثته ظهر اليوم، بعد القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قصد دفنها بمسقط رأسه بمنطقة السنينات الحاجب بأولاد سيدي بن داود.