24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  2. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  3. جبهة تتهم خطاب الإسلام السياسي بتغذية الخطر الإرهابي بالمغرب (5.00)

  4. مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)

  5. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نطحة عجل تتسبب في مصرع شخص نواحي سطات

نطحة عجل تتسبب في مصرع شخص نواحي سطات

نطحة عجل تتسبب في مصرع شخص نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 09 غشت 2019 - 17:37

توفي شخص أربعيني بمنطقة كيسر أولاد سيدي بن دواود نواحي مدينة سطات، اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضه لنطحة عجل، بعدما كان يحاول بيعه في السوق الأسبوعي الذي يصادف يوم الجمعة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك (ص. م) في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، يتحدّر من دوار السنينات الحاجب التابع للنفوذ الترابي لجماعة ريما قيادة أولاد سيدي بن داود كيسر، فارق الحياة فجأة، ورجّحت أن يعود سبب الوفاة إلى مضاعفات نطحة عجل، في انتظار نتائج التشريح الطبي.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أمرت بنقل جثة الهالك من سوق جمعة كيسر نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث الذي تباشره عناصر درك كيسر لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وتسلّمت عائلة الضحية جثته ظهر اليوم، بعد القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قصد دفنها بمسقط رأسه بمنطقة السنينات الحاجب بأولاد سيدي بن داود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.