طالب يختار الانتحار بغاز البوتان في مدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن طالبا أقدم على استنشاق غاز البوتان، اليوم الجمعة، واضعا بذلك حدّا لحياته بالمنزل الذي يقطنه بحي القسم غرب مدينة سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الأمن بسطات.

وزادت المصادر ذاتها أن الشاب الهالك (أ. ر) من مواليد 1990 بمدينة فاس، أعزب، عثر عليه جثة هامدة بشارع الرياض بحي القسم بعاصمة الشاوية، حيث تباشر عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الثانية ولاية أمن سطات أبحاثها لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نتائج إجراءات المعاينة تسير نحو إقدام الطالب على الانتحار بواسطة أسطوانة غاز، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصة لجثة الهالك بمستودع الأموات بسطات، لاستثمارها في البحث التمهيدي لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث.