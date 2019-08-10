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كُتّاب وآراء
السرقة تسقط لصا في قبضة الأمن بمدينة مراكش
حددت الدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن مراكش هوية المشتبه في تورطه في السرقة بالخطف استهدفت حقيبة يدوية لسيدة على مستوى الحي المحمدي بمقاطعة جليز، بحسب مصادر هسبريس الأمنية.
وعلى إثر شكاية مباشرة، قامت الدائرة الأمنية السابعة بتحريات مجالية موسعة، تفاعلت على إثرها مع القضية بمنحى إيجابي، فمكنت عمليات التعقب من توقيف اللص.
وجاء توقيف المشتبه به بعد أن حاول الإدلاء بهوية مغايرة، تبين لاحقا من خلال الخبرة العلمية أنها مزيفة وأنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في السرقة الموصوفة والسرقة بالخطف.
وبعد عملية التوقيف، قامت مصالح الأمن بعرض المعني بالأمر على الضحية التي تعرفت عليه في الحين.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لدواعي تعميق البحث والتقديم أمام العدالة.