الهجرة والاتجار بالبشر يوقفان 13 شخصا بالناظور

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور ووجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة عشر شخصا، من بينهم أربعة أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومغربيان مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، للاشتباه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات القوية.

وكانت الأبحاث والتحريات المنجزة بشكل متزامن قد أسفرت، اليوم الجمعة، عن توقيف سبعة من المشتبه بهم بمدن العروي وسلوان وابن الطيب ومنطقة تيزطوطين. كما تم ضبط أربعة مرشحين للهجرة السرية من دول إفريقية.

وأسفرت عمليات التفتيش، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز ست سيارات وشاحنة تستخدم في نقل المرشحين، و93 غراما من مخدر الكوكايين، وعبوتين للغاز المسيل للدموع، وست لوحات ترقيم مزيفة، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه بكونها عائدات متحصلة من أنشطة إجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة بخصوص امتدادات هذه الشبكة الإجرامية بمدينة وجدة مكنت من توقيف ستة مشتبه بهم آخرين، من بينهم أربعة أجانب من دول إفريقية، للاشتباه باضطلاعهم بدور الوساطة في عمليات التهجير السري، حيث تم توقيفهم متلبسين بإيواء 48 مرشحا للهجرة السرية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم وضع المشتبه بهم المتورطين في هذه القضية تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها المفترضة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.