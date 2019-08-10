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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في تزوير أوراق نقدية ببركان

توقيف متورطين في تزوير أوراق نقدية ببركان

توقيف متورطين في تزوير أوراق نقدية ببركان
هسبريس من الرباط
السبت 10 غشت 2019 - 10:50

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بركان، أمس، ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير الأوراق النقدية وعرضها للتداول، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بحي الرشاد بمدينة بركان، وبحوزته 122 ورقة مزيفة من فئة 200 درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف أحد شركائه وبحوزته 49 ورقة نقدية إضافية مزورة من نفس الفئة، فضلا عن توقيف شخص ثالث يعمل مسيرا لشركة لكراء السيارات يشتبه في تورطه في توفير معدات وطابعات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة، المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و31 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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