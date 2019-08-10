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الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تقتل طفلا في ساحة ببني ملال

صعقة كهربائية تقتل طفلا في ساحة ببني ملال

صعقة كهربائية تقتل طفلا في ساحة ببني ملال
حميد رزقي
السبت 10 غشت 2019 - 12:17

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، مساء يوم أمس الجمعة، بصعقة كهربائية وسط ساحة المسيرة الخضراء ببني ملال.

مصادر هسبريس أفادت بأن الحادثة وقعت إثر سقوط الطفل البالغ من العمر 09 سنوات على مصباح كهربائي عار بساحة عمومية بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن أشخاصا حاولوا إنقاذ الطفل بعد تأخر عناصر الوقاية المدنية، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما تم نقل زميله إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث خلف ردود فعل مختلفة، أغلبها ندد به وحمل المسؤولية لعناصر الوقاية المدنية والمجلس الجماعي، وقد طالب البعض ممن استمعت إليهم هسبريس بمقاضاة الجهات المسؤولة عما اعتبروه "جريمة" في حق طفل يافع.

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