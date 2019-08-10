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الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك توقف مروجا للمخدرات بأولاد النمة

مصالح الدرك توقف مروجا للمخدرات بأولاد النمة

مصالح الدرك توقف مروجا للمخدرات بأولاد النمة
هسبريس من الفقيه بن صالح
السبت 10 غشت 2019 - 20:40

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، اليوم السبت، من توقيف شخص أربعيني متلبسا بحيازة وترويج المخدرات، على مستوى جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص المعني ضبط متلبسا بحيازة أزيد من كيلوغراميْن من مخدر الشيرا، وحوالي 10 كيلوغرامات من سنابل الكيف وطابا معدة للبيع، فضلا عن أسلحة بيضاء وسيارة من طراز "كولف" تحمل صفائح مزورة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشخص الموقوف، الذي كان ينشط بنواحي أفورار وجماعة سيدي حمادي والمناطق المجاورة، وسبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية ومحلية، تمت مباغتته وهو راكن سيارته بعيدا عن الأنظار بإحدى الحقول بنفود جماعة سيدي حمادي الترابية.

ووضعت عناصر الدرك الملكي الموقوف تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، ومواصلة التحريات بغية التوصل إلى شركائه المحتملين.

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