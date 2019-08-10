حريق غابوي يستنفر السلطات بإقليم الدرويش

جمال سماحي

تواصل عناصر الوقاية المدنيّة بإقليم "الدّرويش" جهودها لمحاصرة الحريق الذي شبّ بشكل مفاجئ، ليلة الجمعة، بغابة ممتدّة بين جماعتي "تفريست" و"أفرني"، وأدّى إلى التهام النّيران لمساحة شاسعة من الغطاء الغابويّ.

وبحسب مصادر محلّيّة، فإنّ غياب المسالك الطّرقيّة وهبوب الرّياح بالمنطقة صعّبا على عناصر الوقاية المدنيّة مهمّة محاصرة ألسنة اللّهب الممتدّة على مساحة شاسعة بالغابة، مضيفة أنّ عجز الأخيرة عن إخمادها أثار مخاوف لدى السكان من احتمال انتشارها بمحيط مساكنهم وحقولهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ عناصر الوقاية المدنيّة، مدعومة بمصالح المياه والغابات والسّلطة المحلّيّة، ومستعينة بطائرات متخصصة في إخماد الحرائق، تسابق الزّمن منذ ليلة أمس للسّيطرة على الحريق.