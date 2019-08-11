24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا" (5.00)

  2. علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)

  3. إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج (5.00)

  4. عصيد: أهل الكهف يقودون "جبهة التعريب".. والمحافظون "فاشلون" (3.67)

  5. عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثة بسوق أسبوعي في الفقيه بن صالح

العثور على جثة بسوق أسبوعي في الفقيه بن صالح

العثور على جثة بسوق أسبوعي في الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الأحد 11 غشت 2019 - 12:29

عثر مواطنون، صباح اليوم الأحد، على جثة ثلاثيني بالسوق الأسبوعي الذي ينعقد تزامنا مع يوم الأحد بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك (ش. ح)، الذي ينحدر من دوار أولاد امبارك التابع للجماعة ذاتها، عُثر عليه ميتا في حدود الخامسة صباحا من يوم الأحد بجانب شاحنة لنقل البضائع بالسوق الأسبوعي لبني موسى، وعليه آثار ضرب على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى أوقفت شخصا كان مع الضحية على ذمة التحقيق، كما باشرت الاستماع إلى بعض الشهود.

الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية وعناصر من الضابطة القضائية والشرطة العلمية الذين عاينوا جثة الهالك، وقاموا بنقلها إلى مستودع الأموات من أجل التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي بدأ تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.