العثور على جثة بسوق أسبوعي في الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بنصالح

عثر مواطنون، صباح اليوم الأحد، على جثة ثلاثيني بالسوق الأسبوعي الذي ينعقد تزامنا مع يوم الأحد بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك (ش. ح)، الذي ينحدر من دوار أولاد امبارك التابع للجماعة ذاتها، عُثر عليه ميتا في حدود الخامسة صباحا من يوم الأحد بجانب شاحنة لنقل البضائع بالسوق الأسبوعي لبني موسى، وعليه آثار ضرب على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى أوقفت شخصا كان مع الضحية على ذمة التحقيق، كما باشرت الاستماع إلى بعض الشهود.

الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية وعناصر من الضابطة القضائية والشرطة العلمية الذين عاينوا جثة الهالك، وقاموا بنقلها إلى مستودع الأموات من أجل التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي بدأ تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.