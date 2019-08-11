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كُتّاب وآراء
أمن مكناس يوقف متورطا في قتل زوجين بالدريوش
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من لدن مصالح الدرك الملكي بإقليم الدريوش، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل مزدوج مقرونة بالسرقة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى إيقاف المشتبه فيه، البالغ 22 سنة، بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضحت المديرية أن عملية تنقيط الموقوف بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم كشفت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من لدن مصالح الدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية قتل مزدوج بغرض السرقة والتي كان ضحيتها زوجان بأولاد بن الطيب بضواحي الدريوش في 27 يوليوز المنصرم.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.