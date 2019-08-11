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الرئيسية | حوادث | لجنة مركزية تحقّق في فرار نزيل من سجن طنجة

لجنة مركزية تحقّق في فرار نزيل من سجن طنجة

لجنة مركزية تحقّق في فرار نزيل من سجن طنجة
هسبريس من الرباط
الأحد 11 غشت 2019 - 13:38

أوفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص حادث فرار سجين معتقل بالسجن المحلي طنجة 1.

وذكر بلاغ للمندوبية، اليوم الأحد، أن "السجين (س.ز)، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 1، قد تمكن من الفرار من هذه المؤسسة صباح أمس السبت على الساعة السادسة صباحا".

وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة "أوفدت إلى هذه المؤسسة لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة".

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1 - التومي الأحد 11 غشت 2019 - 13:48
إذا هرب فعيد الأضحى على الأبواب وقد يعود
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