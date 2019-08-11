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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز أطنانا من الأثواب بين أكادير وتزنيت‬

الدرك يحجز أطنانا من الأثواب بين أكادير وتزنيت‬

الدرك يحجز أطنانا من الأثواب بين أكادير وتزنيت‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 11 غشت 2019 - 17:25

تمكّنتْ عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من إحباط عملية تهريب كمية من الأثواب والملابس، وُصفت بالكبيرة وتُقدّر بالأطنان، على متن شاحنة من الحجم الكبير، كانت قادمة من جنوب المغرب.

توقيف الشاحنة المذكورة تم على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، حيث كشف تفتيش، أُخضعت له الشاحنة، عن وجود شحنة كبيرة من الأثواب والملابس، يُرجّح أنها مهربة.

وجرى قطر الشاحنة إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، حيث يجري التحقيق مع السائق حول ظروف شحن السلع المحجوزة ومدى توفرها على الوثائق التجارية اللازمة، بتنسيق مع مصالح الجمارك والنيابة العامة المختصة.

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