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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تنهي حياة سيدة ستينية ناحية برشيد

حادثة سير تنهي حياة سيدة ستينية ناحية برشيد

حادثة سير تنهي حياة سيدة ستينية ناحية برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 12 غشت 2019 - 09:30

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الأحد، بوضع جثة سيدة في عقدها السادس بمستودع الأموات قصد تشريحها، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح، بعد تعرّضها لحادثة سير مميتة بنواحي أولاد عبّو بإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتشتغل موظفة بجماعة الغليميين، مشيرة إلى أنها تعرّضت لحادثة سير قاتلة بعدما انحرفت السيارة الخفيفة التي كانت على متنها رفقة زوجها واصطدمت بشجرة على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد سعيد التابعة لإقليم سطات وأولاد عبّو في اتجاه إقليم برشيد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية سطات، وممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان وقوع الحادثة، فيما تم نقل الزوج إلى قسم المستعجلات بسطات لتلقي العلاجات الضرورية نتيجة إصابته بجروح متفاوتة الخطورة في أطرافه السفلى، قبل أن يتم نقله إلى إحدى مصحات جهة الدار البيضاء – سطات.

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