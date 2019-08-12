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الرئيسية | حوادث | رحلة قنص الإوز تنتهي بمقتل شاب نواحي تاونات

رحلة قنص الإوز تنتهي بمقتل شاب نواحي تاونات

رحلة قنص الإوز تنتهي بمقتل شاب نواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 12 غشت 2019 - 14:50

لقي شاب (م.ب)، يبلغ من العمر 24 سنة، مساء الأحد، مصرعه بعد أن أصيب برصاصة طائشة انطلقت من بندقية صيد كانت بحوزة عمه المتقاعد من جماعة مرنيسة والبالغ من العمر حوالي 63 سنة، حين كانا يمارسان هواية قنص الإوز بحقينة سد أسفالو الكائن بمنطقة مرنيسة ضواحي تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي كان قيد حياته يتابع دراسته الجامعية بكلية الشريعة والقانون بفاس، خرج رفقة عمه وبعض معارفهما في رحلة صيد جماعية لقنص الإوز الذي يعيش بحقينة السد المذكور باستعمال زورق خشبي، قبل أن تتحول رحلتهما الترفيهية إلى مأساة عشية عيد الأضحى بعد أن أصيب الهالك بطلق ناري بشكل عرضي على مستوى إحدى فخذيه تسبب له في نزيف حاد سرع بوفاته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي لتاونات تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، حيث تم وضع المشتبه فيه، بأمر من النيابة العامة المختصة بفاس، تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، وحجز بندقية الصيد.

وقد تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الامر لله الاثنين 12 غشت 2019 - 15:31
رحمه الله.. وتعازينا لكل عائلته....
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