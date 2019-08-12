مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بالسمارة

مصطفى البكار

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، وهما معا في العشرينات من عمرهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في حادث اصطدام عنيف بين الدراجة النارية التي كانا على متنها وسيارة خفيفة في شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم نقل الشاب المصاب على وجه السرعة نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن بن المهدي بالعيون قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما نُقل الشاب المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالسمارة، في انتظار تسليم جثته إلى عائلته بعد القيام بالإجراءات الإدارية.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى مكان الحادث للاتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعطيات الأولية، موازاة مع فتح بحث معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.