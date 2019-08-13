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كُتّاب وآراء
الضرب والجرج يقودان شابين إلى مخفر الشرطة
تمكنت عناصر فرقة الأبحاث التابعة لولاية أمن مكناس، صباح اليوم الثلاثاء، من إيقاف مشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح الأبيض.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهما بعد اعتدائها على ضحيتين وتعريضهما لاعتداء جسدي بواسطة أدوات حادة، بسبب خلافات شخصية سابقة، قبل أن يعرضا عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي؛ وهو ما اضطر موظفي شرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية بشكل أسفر عن ضبط المشتبه فيهما وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة يبلغان من العمر 32 و34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.