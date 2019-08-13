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الرئيسية | حوادث | أمني يلجأ إلى إشهار السلاح لتوقيف جانح بمكناس

أمني يلجأ إلى إشهار السلاح لتوقيف جانح بمكناس

أمني يلجأ إلى إشهار السلاح لتوقيف جانح بمكناس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 15:18

أوقفت شرطة مكناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، شخصا متلبسا بالسرقة باستعمال العنف، حيث لجأ أمني إلى إشهار مسدسه دون استعماله للسيطرة على الشخص المعني الذي كان يحمل سلاحا أبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت، من خلاله، أن موظف الشرطة كان قد تدخل لإيقاف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تعريض ضحية للسرقة بالعنف بالقرب من محطة لحافلات النقل الحضري بحي الزيتون؛ غير أنه واجه الشرطي بمقاومة عنيفة، نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، وهو ما اضطر الموظف الأمني لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من السيطرة على الشخص المعني وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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