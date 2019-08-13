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الرئيسية | حوادث | الدرك يعيد تمثيل جريمة قتل زوجين بالدرويش‎

الدرك يعيد تمثيل جريمة قتل زوجين بالدرويش‎

الدرك يعيد تمثيل جريمة قتل زوجين بالدرويش‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 16:45

أعادت مصالح الدرك الملكي بالدريوش تمثيل جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها زوجان يقيمان ببن الطيب في 27 يوليوز المنصرم، بحضور النيابة العامة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد أوقفت الجاني، البالغ 22 سنة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، توصلت به هسبريس، أن عملية تنقيط الموقوف بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم كشفت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من لدن مصالح الدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية قتل مزدوج بغرض السرقة والتي كان ضحيتها زوجان ببن الطيب ضواحي الدريوش.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث اعترف بالمنسوب إليه وتقرر إيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Yanis الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:24
peine de mort avec 20 ans de travaux forcés
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2 - السلياني الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:28
كل ابناء البشر ارتكب جريمة ندم على ارتكابها بعد حين من الزمن ساعة أو يوم
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-5
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