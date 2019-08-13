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كُتّاب وآراء
الدرك يعيد تمثيل جريمة قتل زوجين بالدرويش
أعادت مصالح الدرك الملكي بالدريوش تمثيل جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها زوجان يقيمان ببن الطيب في 27 يوليوز المنصرم، بحضور النيابة العامة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد أوقفت الجاني، البالغ 22 سنة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، توصلت به هسبريس، أن عملية تنقيط الموقوف بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم كشفت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من لدن مصالح الدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية قتل مزدوج بغرض السرقة والتي كان ضحيتها زوجان ببن الطيب ضواحي الدريوش.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث اعترف بالمنسوب إليه وتقرر إيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته بالمنسوب إليه.