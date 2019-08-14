24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نشطاء يطلقون حملة لرفض تسمية عامل النظافة بـ"مول الزبل" (5.00)

  2. الانتخابات الرئاسية التونسية.. الكل خاسر (5.00)

  3. شوارع الرباط يوم العيد (5.00)

  4. "أونسا" تسجل غياب شكايات تعفن أضاحي العيد خلال هذه السنة (5.00)

  5. المهدي المنجرة المُنذر بآلام العالم ومَآسِيه (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا في منزل عائلته بتزنيت

شاب ينهي حياته شنقا في منزل عائلته بتزنيت

شاب ينهي حياته شنقا في منزل عائلته بتزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:19

أقدم شاب في عقده الثالث، أمس الثلاثاء، على إنهاء حياته شنقا بمنزل أسرته الكائن بتجزئة الاتفاق بمدينة تزنيت.

مصادر جريدة هسبريس أوردت أن الشاب، المزداد سنة 1988 والمتحدر من دوار إد بوالخد بجماعة تغيرت بإقليم سيدي إفني، عُثر على جثته معلقة بحبل بسطح المنزل، دون أن تُعرف إلى حدود الساعة الأسباب الحقيقية لانتحاره.

وإثر إخطارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية، مرفوقة بأفراد الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث لجمع المعطيات الأولية، موازاة مع القيام بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن هذه هي الحالة الثالثة من نوعها، التي تعرفها المنطقة في ظرف شهر، كان آخرها انتحار شاب عشريني، الأربعاء الماضي، بحي تافركانت بمدينة تزنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Deutschland الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:49
إنعدام الضمير وضعف الإيمان بالله الواحد الأحد و إستسلام النفس لمشاكل الدنيا ...لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم أرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ...برحمتك يا أرحم الراحمين.
شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - سياج الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:52
أسباب الأنتحار في الدرجة الأولى غياب التوعية الدينية على حقيقتها في بعض المجتمعات بين الحرام والحلال لأننا أبتعدنا اللهم لطفك بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - دمحم الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:55
ماذا تقولون عن هذه الظاهرة. و انا اتسائل عن أسباب شنق الشباب أو الانتحاراة. يجب على الأمن أن يحقق و بدقة في حيات هذا الشباب الذي ذهبت به الأسباب إلى الانتحار و كيف عاش و من كان يرافق و أين كان يقضي أيامه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.