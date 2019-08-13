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كُتّاب وآراء
16 قتيلا في طرقات المغرب خلال أسبوع واحد
تواصل حرب الطرق حصد أرواح المغاربة، حيث سجل مصرع 16 شخصا، وأصيب 2096 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1606 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 غشت الجاري.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، عزا الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به،وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، ، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ الأمني، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألف و229 مخالفة، وأنجزت سبعة آلاف و864 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و365 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و63 ألف و450 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي3823 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3945 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 96 مركبة.