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الرئيسية | حوادث | كوكايين شاطئ سيدي رحال يجرّ أشخاصا للتحقيق

كوكايين شاطئ سيدي رحال يجرّ أشخاصا للتحقيق

كوكايين شاطئ سيدي رحال يجرّ أشخاصا للتحقيق
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:05

أفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث الجارية على خلفية ظهور كمية من المخدرات الصلبة، بعدما قذفتها أمواج البحر على مستوى شاطئ سيدي رحّال بإقليم برشيد، قادت إلى إيقاف 9 أشخاص يشتبه فيهم بحيازة كمية من "الكوكايين"، قبل تطويق المكان من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد.

وزادت المصادر ذاتها أن من بين المشتبه فيهم التّسعة معلمي سباحة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، إذ أمرت النيابة العامة المختصة بوضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في محاضر رسمية، قبل عرضهم غدا الأربعاء على أنظار ممثل الحق العام لاستئناف التحقيق واتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كمية مهمّة من المخدرات الصلبة "الكوكايين" ملفوفة في أكياس بطريقة احترافية كانت قد ظهرت، يوم الأحد الماضي، على مستوى شاطئ سيدي نواحي برشيد، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث قضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر كمية المخدرات ووجهتها.

وعاشت منطقة سيدي رحال قبل عيد الأضحى استنفارا لعناصر للدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي رحال مدعومة بعناصر من سرية برشيد وحد السوالم، تحت إشراف القائدين الجهوي والإقليمي للدرك الملكي بعاصمة أولاد حريز جهة البيضاء- سطات، وممثل عن السلطة المحلية وعملوا على حجز كمية المخدرات، لفائدة البحث الذي لا يزال مفتوحا بتعليمات من النيابة العامّة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سوداني الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:32
الخير يعرف أهله في مناسبة العيد هنيئاً للمغاربة .
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