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الرئيسية | حوادث | جثة غريق في الرباط تعمق أحزان أسرة ببومية

جثة غريق في الرباط تعمق أحزان أسرة ببومية

جثة غريق في الرباط تعمق أحزان أسرة ببومية
ياسين أوشن
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:09

بعدما لقي شاب مصرعه غرقا ببحر حي المحيط في الرباط مساء السبت المنصرم، يطالب والد الشاب الغريق سليمان أيت بنسعيد السلطات الأمنية في العاصمة الإدارية بالعثور على جثة ابنه المفقودة وانتشالها، بغية دفنه في مسقط رأسه ببومية إقليم ميدلت.

ووفق إفادة أوطلحة أيت بنسعيد، والد الشاب سالف الذكر، الذي كان تلميذا في الأولى بكالوريا، فإنه اتجه رفقة اثنين من أفراد عائلته يوم السبت المنصرم من بومية قصد إيصال بعض الخرفان (الحوالة) إلى العاصمة الرباط بمناسبة دنو عيد الأضحى، ومع انتهائهم من المهمة التي سافروا من أجلها، قصدوا بحر حي المحيط من أجل التقاط صور تذكارية مع البحر وأمواجه المتلاطمة؛ غير أن الأقدار شاءت أن يلفظ أنفاسه هناك، بعدما باغتته الأمواج الهائجة وجرفته إلى وسط اليمّ.

وزاد أوطلحة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن نبأ غرق الابن، الذي كان يبلغ من العمر 17 سنة، نزل على الأسرة كالصاعقة، ليضطر إلى شد الرحال إلى الرباط من أجل البحث عن ابنه، فقصد السلطات الأمنية هناك من أجل السؤال عن جثته؛ غير أنهم أجابوه، وفقه، بأنهم بحثوا عنه دون جدوى إلى حدود مساء اليوم الثلاثاء، ليعود أدراجه إلى بومية وقلبه يحترق كمدا على فقدان ابنه.

وتابع الأب قائلا: "إننا لم نذق طعم العيد نتيجة المصاب الجلل، ووالدته تكاد تنفجر بسبب فقدانها فلذة كبدها، الذي لم تتوقع أن تفارقه بهذه الطريقة التراجيدية".

وطالب والد الشاب الغريق سليمان أيت بنسعيد، في الاتصال ذاته، السلطات المسؤولى "بأن تعثر على جثة ابننا، من أجل يوارى الثرى ببلدته لنرتاح؛ على الرغم من ألم الفقدان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مريم الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:26
سبحان الله شوف كيف مكتاب ليه تموت الله يرحمو ويرزق ميمتو الصبر حتى حنا لاسبوع فايت توف لنا شاب في البحر مدينة سلا وخرج غير بوحدو ان شاء لله غيخرج إن الله وإن إليه راجعون
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25
2 - زهير ركيز بومية الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:27
ان لله و ان اليه راجعون رحم الله الشاب الفقيد ونتمنى ان ينظر الله لحالتهم و يجدو جثته المفقودة هذا من جهة من جهة أخرى أشكر جريدة هسبريس على نشرها لهذا المقال
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19
3 - زايدوكان اردوكان الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:28
إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا (صدق الله العظيم).
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19
4 - khalid الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:32
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر يا رب. الموت حق والأسباب متعددة
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20
5 - SALAMATE ABDELKADER الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:32
اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة ، اللهم صبر عائلته
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16
6 - صحراوية الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:33
إن لله وإن إليه رجعون، سبحان الله كيف وأين كُتِبت له المنية ... اللهم أدخله الجنة وارزق أهله وذويه الصبر والسلون وخاصة أمه المكلومة.
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7 - حمودة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:35
القدر
أنها مشيئة الله يرحمه الله
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14
8 - أدرار الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:37
اللهم اغفر له وارحمه واكتبه من الشهداء وأسكنه فسيح جنانك ... وارزق والديه الصبر الجميل
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9 - ابو مروة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:43
إن لله وان اليه راجعون
اللهم اغفر له ورحمه ورزق اهله صبر وسلوان
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10 - موحى او حمو الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:53
ان لله وان اليه راجعون
نعم انه القدر
لكن السؤال المطروح إلى متى تظل هذه النقطة تختطف أرواح الناس أليس من المعقول ان تقوم السلطات بإغلاق هذه المنطقة الخطيرة او وضع لوحات تبين بأن الاقتراب من اليم خطير لاحول ولاقوة الا بالله الدولة اديال القرطون
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11 - أدربال الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:12
لو كان المفقود أجنبيا لما حرّك المخزن كل الإمكانيات اللوجيسيكية من الغواصات و الهليكبتيرات و الطوافات و البواخر و الزوارق و لن يهدأ له بال حتا يجده حيا او ميتا .
لكن بما ان الامر يتعلق بواحد من أبناء الشعب البسطاء فليس هناك من يٌحرك ساكنا .
لا تسئل الطغاة لمادا طغوا بل إسئل العبيد لمادا الخنوع .
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12 - حقيقة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:15
لا اظن مسالة قدر. لماذا لا اسمع ابدا عن غرق اولاد حي المحيط. لا يمكنني ان الإنسان يمكن ان يجازف بحياته من اجل صورة. انا ابن المحيط والحافة بعيدة عن البحر. هناك خطب في الموضوع لا اظنه سقوط فسكان بومية التي أعرفها جيدا أيضا يعانون مشاكل عديدة. الله يرحمه.
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13 - سعيد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:21
اللهـم ارحمه واغفر له لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مكاتب دالله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أن إليه راجعون
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