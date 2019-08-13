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الرئيسية | حوادث | إعداد وجبة العيد يتسبب في حريق مهول بفاس

إعداد وجبة العيد يتسبب في حريق مهول بفاس

إعداد وجبة العيد يتسبب في حريق مهول بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:10

أتى حريق مهول، مساء الثلاثاء، بالكامل على مسكن حارس مستوصف مهجور يوجد قرب المدارة الرئيسية لحي بنسودة بمدينة فاس، دون أن يخلف إصابات بشرية.

ووفق ما أكده شهود عيان لهسبريس، فإن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من التغلب على الحريق عبر تخصيص شاحنتين صهريجيتين للإطفاء خلال تدخلها بموقع الحريق، مما ساهم في عدم امتداد أسنة اللهب إلى باقي البناية المهجورة، التابعة لوزارة الصحة، والمقامة من البناء المفكك.

الحريق الذي أرجعت المصادر سبب اندلاعه إلى امتداد النيران من فرن غاز كانت تستعمله أسرة الحارس لطهي وجبة لحم بمناسبة عيد الأضحى، التهم معظم تجهيزات المنزل المذكور، كما دمر المسكن عن آخره.

هذا، وفتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

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