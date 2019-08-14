حادثة سير تنهي حياة متشرد قرب مدينة تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شخص، في عقده الثالث، مصرعه بعد أن دهسته، مساء أمس الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع قرب دوار إمغدين غير بعيد عن قنطرة أسكار بجماعة ازريزار بضواحي مدينة تاونات.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية مجهول الهوية، ويظهر من حالته أنه يعيش حالة التشرد، مبرزة أن صاحب السيارة كان قادما من مدينة الرباط عبر طريق الوحدة لزيارة أفراد أسرته بمناسبة عيد الأضحى.

وبينما أنجزت مصالح الدرك الملكي لتاونات محضر معاينة لهذه الحادثة، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، في انتظار إجراء الخبرة العلمية على بصمات الضحية للتعرف على هويته.

يشار إلى أن المقطع الطرقي، الذي وقعت فيه الحادثة كان في الآونة الأخيرة مسرحا لمجموعة من حوادث السير الخطيرة، من بينها حادثتا انقلاب حافلتين لنقل الركاب، وقعتا قبيل عيد الأضحى وخلفتا 5 قتلى وعشرات المصابين.