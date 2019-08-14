الإشادة بتنظيم "داعش" تجر خياطا إلى الحبس بسلا

هسبريس من الرباط

أدانت الغرفة المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا شخصا بالحبس النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لتورطه في التحريض على الإرهاب والإشادة به.

وقد توبع المعني بالأمر بصك اتهام يتضمن تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.

عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية عثرت بحوزة المتهم الذي يشتغل خياطا، البالغ من العمر 36 سنة، على مقاطع فيديو بحاسوبه تدعو إلى الجهاد.

الموقوف نفى نيته التوجه إلى سوريا، وسرد تفاصيل علاقة غرامية جمعته مع فتاة دعته إلى الالتحاق بـ"داعش"، موردا أنه رفض الفكرة.