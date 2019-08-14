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الرئيسية | حوادث | الإشادة بتنظيم "داعش" تجر خياطا إلى الحبس بسلا

الإشادة بتنظيم "داعش" تجر خياطا إلى الحبس بسلا

الإشادة بتنظيم "داعش" تجر خياطا إلى الحبس بسلا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:45

أدانت الغرفة المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا شخصا بالحبس النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لتورطه في التحريض على الإرهاب والإشادة به.

وقد توبع المعني بالأمر بصك اتهام يتضمن تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.

عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية عثرت بحوزة المتهم الذي يشتغل خياطا، البالغ من العمر 36 سنة، على مقاطع فيديو بحاسوبه تدعو إلى الجهاد.

الموقوف نفى نيته التوجه إلى سوريا، وسرد تفاصيل علاقة غرامية جمعته مع فتاة دعته إلى الالتحاق بـ"داعش"، موردا أنه رفض الفكرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فابور الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:18
سنتين قليلة في هاد المجرم المرتد,يجب سجنه 15 سنة مع الاشغال الشاقة,سنتين هايفوتها واكل شارب+التطبيب وورشات فنية وسهرات ينظمها بعض الفنانين بدعوى الادماج وملي هيخرج هتطلب جمعية الدفاع عن الارهابيين بتمكينه من triporteur او kiosque
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2 - anouar الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:24
هاد النوع خاصو اكثر بكثير من سنتين يريدون دعشنة المغرب و استقطاب ثقافة الغزو ، الكراهية .... للمغرب اللي بغى افغانستان ولا العراق راه عارف الطريق
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