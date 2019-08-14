الشرطة تشل حركة جانحين بتهمة القتل بالعيون

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون، جانحين، في الـ 28 من العمر، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول وصول شخص من ذوي السوابق القضائية إلى المستشفى وهو في حالة سكر ومصاب بجرح على مستوى العنق، قبل أن توافيه المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

الواقعة، يقول البلاغ، استدعت فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف شخصين في حالة سكر متقدمة، أحدهما مصاب بدوره بجروح على مستوى الساعد، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء على الضحية بسبب خلافات شخصية.

إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف شخص ثالث مصاب بجرح على مستوى الأذن، وذلك للاشتباه في تورطه هو الآخر في تبادل للضرب والجرح العمديين مع المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.