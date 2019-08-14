24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. برلماني السراويل القصيرة (5.00)

  2. "أونسا" تسجل غياب شكايات تعفن أضاحي العيد خلال هذه السنة (5.00)

  3. مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة (5.00)

  4. تقرير: فيسبوك يتنصت على محادثات المستخدمين (5.00)

  5. خان يشبه "مودي" بهتلر بسبب كشمير الهندية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تشل حركة جانحين بتهمة القتل بالعيون

الشرطة تشل حركة جانحين بتهمة القتل بالعيون

الشرطة تشل حركة جانحين بتهمة القتل بالعيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 22:03

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون، جانحين، في الـ 28 من العمر، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول وصول شخص من ذوي السوابق القضائية إلى المستشفى وهو في حالة سكر ومصاب بجرح على مستوى العنق، قبل أن توافيه المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

الواقعة، يقول البلاغ، استدعت فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف شخصين في حالة سكر متقدمة، أحدهما مصاب بدوره بجروح على مستوى الساعد، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء على الضحية بسبب خلافات شخصية.

إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف شخص ثالث مصاب بجرح على مستوى الأذن، وذلك للاشتباه في تورطه هو الآخر في تبادل للضرب والجرح العمديين مع المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.