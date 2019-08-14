24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زياش: انتظرت عرض بايرن قبل التمديد مع أياكس
- تنظيمات إرهابية تختار أسلوب "الغموض المتعمد" بشأن مقتل قيادات
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- بومهدي تكشف قائمة المنتخب لأقل من 20 سنة
- مخاوف بُطء الاقتصاد العالمي ترفع أسعار الذهب
نشطاء يطلقون حملة لرفض تسمية عامل النظافة بـ"مول الزبل" (5.00)
"أونسا" تسجل غياب شكايات تعفن أضاحي العيد خلال هذه السنة (5.00)
- رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي - (107)
- نشطاء يطلقون حملة لرفض تسمية عامل النظافة بـ"مول الزبل" - (71)
- باحث: إلغاء الاحتفال الرسمي بـ"عيد الميلاد" يكرّس الملكية الاجتماعية - (65)
- معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام" - (48)
- العُثماني يواجه تحدي "الريع الحزبي" قبل إنشاء "حكومة الكفاءات" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن طنجة يوقف متورطا في القتل بـ"مسرح الجريمة"
تكلل تدخل سريع لعناصر الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في حدود الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، بتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه به الأول بمسرح الجريمة قرب مقبرة "سيدي بوحاجة" بطنجة، مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
وأفادت المديرية بأن المشتبه فيه، رفقة شخصين آخرين، ارتكبا سرقة تحت التهديد في حق ضحيتين بالقرب من المقبرة في ساعة متأخرة من الليل، طالت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، وذلك قبل أن يعمد واحد من المشتبه فيهم إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور حاول منعه من الفرار، وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف واحد من المشتبه فيهم بالقرب من مسرح الجريمة، ضبط في حالة تخدير وحائزا لسكين، بينما تم تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيهما الآخرين، ويجري حاليا تكثيف التدخلات الميدانية وعمليات التمشيط لتوقيفهما.