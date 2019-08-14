أمن طنجة يوقف متورطا في القتل بـ"مسرح الجريمة"

هسبريس من الرباط

تكلل تدخل سريع لعناصر الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في حدود الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، بتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه به الأول بمسرح الجريمة قرب مقبرة "سيدي بوحاجة" بطنجة، مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.

وأفادت المديرية بأن المشتبه فيه، رفقة شخصين آخرين، ارتكبا سرقة تحت التهديد في حق ضحيتين بالقرب من المقبرة في ساعة متأخرة من الليل، طالت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، وذلك قبل أن يعمد واحد من المشتبه فيهم إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور حاول منعه من الفرار، وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف واحد من المشتبه فيهم بالقرب من مسرح الجريمة، ضبط في حالة تخدير وحائزا لسكين، بينما تم تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيهما الآخرين، ويجري حاليا تكثيف التدخلات الميدانية وعمليات التمشيط لتوقيفهما.