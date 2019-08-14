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كُتّاب وآراء
خلاف مع حارس ليلي ينتهي بـ "عاهة مستديمة"
تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببني ملال، صباح اليوم، من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي لعاهة مستديمة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل حارسا ليليا، قبل أن يعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا في إصابته بعاهة مستديمة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على دوافعهما وخلفياتها الحقيقية.