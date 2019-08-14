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الرئيسية | حوادث | خلاف مع حارس ليلي ينتهي بـ "عاهة مستديمة"

خلاف مع حارس ليلي ينتهي بـ "عاهة مستديمة"

خلاف مع حارس ليلي ينتهي بـ "عاهة مستديمة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببني ملال، صباح اليوم، من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي لعاهة مستديمة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل حارسا ليليا، قبل أن يعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا في إصابته بعاهة مستديمة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على دوافعهما وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سليم الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:32
الله يحضر السلامة فهاد البلاد وصافي ولينا تنسمعو غير الضرب والجرح والقتيلة والكريساج الانسان ول يخاف يجي للمغرب, قبل أن نطالب الدولة بالعمل والتطبيب والتعليم وابعيش الكريم علينا ان نطالب انفسنا بالاخلاق المغاربة أصبحت عندهم أزمة اخلاق
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2 - rado الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:40
السبب الحقيقي لهد المشكل ومشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى هي أن المسؤولين عن تدبير شؤون المدينة في سبات عميييييق، يجب محاسبة المسؤولين، لأن ما جرى هو نتاج طبيعي جدا لما يقوم به المسؤولون من جهود جبااااارة جدا جدا... من أجل راحة المواطن. جزاهم الله خيرا.
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