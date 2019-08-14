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الرئيسية | حوادث | مروج خمور يقلق راحة ساكنة نواحي القصر الكبير

مروج خمور يقلق راحة ساكنة نواحي القصر الكبير

مروج خمور يقلق راحة ساكنة نواحي القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:50

تشتكي ساكنة منطقة البناندة، التابعة لنفوذ الدرك الملكي بالقصر الكبير، من إقدام أحد مروجي الخمور على ترويج بضاعته وسط التجمع السكاني، متسببا في إحداث الفوضى وإقلاق راحتهم.

وقد أورد السكان، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن المعني بالأمر يوقف سيارته وسط المنطقة، ويعمد لترويج الخمور على مرأى من الساكنة.

وطالب قاطنو منطقة البناندة الدرك الملكي بالتدخل العاجل لتوقيف المعني بالأمر، وتوفير الحماية للساكنة التي تعاني الأمرين بسبب هذا الوضع الشاذ.

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