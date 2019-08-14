مصرع ثلاثة شبان في انقلاب سيارة بنواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي ثلاثة شبّان مصرعهم على الفور وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة نتيجة انقلاب سيارة خفيفة على مستوى دوار "ميلس" في النفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن خمسة شبّان تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، منهم طلبة وحرفيون، كانوا على متن سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين سطات ومدينة ابن أحمد، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق وانقلبت لأسباب غامضة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص على الفور، في الوقت الذي جرى فيه نقل مصابين اثنين في حالة حرجة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وانتقلت إلى مكان الحادث كل من عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز ابن أحمد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية بثكنة ابن أحمد، وجرى نقل الجريحين إلى مستعجلات مستشفى ابن أحمد، قبل توجيههما نحو أحد المستشفيات بجهة البيضاء–سطات نظرا لخطورة إصاباتهما.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثث الضحايا بقسم الأموات بالمستشفى المحلي بمدينة ابن أحمد، في انتظار إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لاستثمار النتائج في البحث القضائي المفتوح من قبل درك ابن أحمد لكشف ظروف وملابسات الحادث.