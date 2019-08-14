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الرئيسية | حوادث | مصرع ثلاثة شبان في انقلاب سيارة بنواحي سطات

مصرع ثلاثة شبان في انقلاب سيارة بنواحي سطات

مصرع ثلاثة شبان في انقلاب سيارة بنواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:16

لقي ثلاثة شبّان مصرعهم على الفور وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة نتيجة انقلاب سيارة خفيفة على مستوى دوار "ميلس" في النفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن خمسة شبّان تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، منهم طلبة وحرفيون، كانوا على متن سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين سطات ومدينة ابن أحمد، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق وانقلبت لأسباب غامضة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص على الفور، في الوقت الذي جرى فيه نقل مصابين اثنين في حالة حرجة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وانتقلت إلى مكان الحادث كل من عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز ابن أحمد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية بثكنة ابن أحمد، وجرى نقل الجريحين إلى مستعجلات مستشفى ابن أحمد، قبل توجيههما نحو أحد المستشفيات بجهة البيضاء–سطات نظرا لخطورة إصاباتهما.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثث الضحايا بقسم الأموات بالمستشفى المحلي بمدينة ابن أحمد، في انتظار إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لاستثمار النتائج في البحث القضائي المفتوح من قبل درك ابن أحمد لكشف ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Nadia selhami الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:25
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. و صبر اهلهم.
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22
2 - hicham الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:27
السبب هو الحالة المزرية لتلك الطريق .مررت بها الاسبوع الماضي وتأسفت على حالها واتخدت قرارا ان لا أمر بها مرة أخرى. الله يحسن عوان لي كيديرها يوميا .والمسؤولون كالعادة لا حياة لمن تنادي.
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37
3 - Hassan Sima الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:36
إن لله وإن إليه راجعون السرعة المفرطة هـي السبب وعدم الترگيز والتحدث مع الآخرين وفي أجزاء الثانية يتفاجأ الساإق بخطر ما و بحرگة سريعة خاطئة تحصل الگارثة وأرجح أن الساءق هـو الأصغر من بينهـم سنا لا تثقوا في الحديد مهـما گان صلبا فإنه يتضغط رحمهـم الله والشفاء للمصابين
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5
4 - Ali الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:39
إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، نرجو من الله العلي القدير في هذه الأيام الفضيلة أن يشملهم برحمته.
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11
5 - عبده/ الرباط الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:06
انا لله و انا اليه راجعون..رحم الله الموتى و صبر اهلهم و ادعو بالشفاء العاجل للمصابين الاخرين
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