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كُتّاب وآراء
الشرطة تفك لعز سرقة أدوية من مستشفى أزرو
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آزرو من فك لغز سرقة أودية وعقاقير طبية من داخل مكاتب المستشفى متعدد التخصصات بمدينة آزرو، حيث أوقفت، صباح اليوم، مشتبها في كونه المتورط الرئيسي في العملية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت مساء أمس الثلاثاء ببلاغ من إدارة المستشفى حول اختفاء أدوية في ظروف مجهولة، من بينها أقراص وعقاقير طبية تستعمل في علاج الأمراض النفسية والعصبية، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوالق القضائية، الذي ضبط وهو في حالة تخدير وبحوزته علبتين من الأدوية المسروقة.
وأكد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن استرجاع جزء كبير من الأدوية والعقاقير المسروقة، يجري حاليا جردها وفحصها بالتنسيق مع الجهة الطبية المختصة.
وفي الإطار ذاته، تم توقيف شخص ثان يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف البلاغ أنه تم اخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين المحتملين فيها.