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الرئيسية | حوادث | تنسيق أمني يُفكّك معملا لـ"الماحيا" بآيت اعميرة

تنسيق أمني يُفكّك معملا لـ"الماحيا" بآيت اعميرة

تنسيق أمني يُفكّك معملا لـ"الماحيا" بآيت اعميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 15 غشت 2019 - 05:04

أفلح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بآيت اعميرة، الأربعاء، في تفكيك مصنع لمسكر ماء الحياة (الماحيا) وحجز كمية من المشروب ذاته، إلى جانب كمية مهمة من التين المخمر، ومعدات وأدوات التقطير، وذلك بدوار "أكرام".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بآيت اعميرة تحرّكت على إثر إخبارية أفادت باستغلال منزل في طور البناء كمعمل تقليدي لصنع مسكر ماء الحياة، جرت مداهمته بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت عن توقيف الواقف وراء إعداد هذا المصنع، الملقب بـ"الوجدي"، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في أفق تحديد جميع ملابسات القضية والوصول إلى شركائه المحتملين.

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