أمن طنجة يوقف جميع المتورطين في جريمة قتل

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة نفسها، الأربعاء، شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة قد أوقفت مشتبها به، فجر اليوم، بالقرب من مسرح الجريمة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف مشتبه بهما آخرين، أحدهما هو المتورط الرئيسي في جريمة القتل.

يذكر أن المشتبه بهم الثلاثة، وهم من ذوي السوابق القضائية، كانوا قد سرقوا تحت التهديد بالسلاح الأبيض مبلغا ماليا وهاتفا محمولا من ضحيتين بالقرب من مقبرة "سيدي بوحاجة" بطنجة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يعمد المشتبه به الرئيسي إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور حاول منعه من الفرار، وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم رهن الحراسة النظرية قصد البحث معهم في القضية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.