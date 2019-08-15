صفائح الشيرا تنهي حرية مروج مخدرات بمراكش

إبراهيم مغراوي

تمكنت الفرقة المختصة، التابعة للشرطة القضائية بمراكش، من إيقاف مروج للمخدرات بدوار إزيكي بمقاطعة المنارة، بعدما ضبط متلبسا بحيازة صفائح من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وجاءت عملية مصالح الأمن هذه للحد من أنشطة مروجي المخدرات، والبحث عن الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات وطنية في إطار النشاط الإجرامي نفسه.

ويأتى توقيف تاجر المخدرات المذكور، بعدما بلورت فرقة الشرطة القضائية خطة أمنية محكمة استثمرت فيها مجموعة من المعطيات لإيقاف المعني بالأمر؛ الذي استأنف نشاطه بعدما توارى عن الأنظار في المدة الأخيرة.

وتحت إشراف النيابة العامة، تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية لإتمام التحقيق معه، في أفق تقديمه إلى العدالة؛ مع مواصلة الأبحاث التي تقتضيها النازلة للكشف عن باقي الشركاء المحتملين في العملية.