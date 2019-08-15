24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. برلماني السراويل القصيرة (5.00)

  2. تلويث شاطئ أكادير يُثير استنكار نشطاء بيئيين (5.00)

  3. مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة (5.00)

  4. تقرير: فيسبوك يتنصت على محادثات المستخدمين (5.00)

  5. تحولات النظام الدولي الجديد تفرز "الجيل الخامس" من الحروب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سجين يعتدي على موظف ويحاول الفرار بالمحمدية

سجين يعتدي على موظف ويحاول الفرار بالمحمدية

سجين يعتدي على موظف ويحاول الفرار بالمحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 15 غشت 2019 - 11:50

على طريقة أفلام هوليود، حاول سجين يقبع في السجن المحلي بمدينة المحمدية، ثاني أيام عيد الأضحى، الفرار من زنزانته، بعدما اعتدى على موظف بالمؤسسة السجنية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن السجين حاول الفرار من السجن، معتقدا أنه سيستغل فترة العيد للقيام بذلك، غير أنه وقع في قبضة موظف أوقف عملية الهروب.

وعمل المتهم المدان بسنيتين سجنا نافذا في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على تنفيذ هذه المحاولة بدءا بالاعتداء على أحد الحراس، ليعمد بعد ذلك إلى تسلق السور، غير أنه جرى إيقافه قبل أن يلوذ بالفرار.

وجرى على الفور تحرير محضر في الواقعة، لاتخاذ الترتيبات القانونية في حق المتهم، مع إحالة ملفه على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة المحمدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.