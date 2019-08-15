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كُتّاب وآراء
سجين يعتدي على موظف ويحاول الفرار بالمحمدية
على طريقة أفلام هوليود، حاول سجين يقبع في السجن المحلي بمدينة المحمدية، ثاني أيام عيد الأضحى، الفرار من زنزانته، بعدما اعتدى على موظف بالمؤسسة السجنية.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن السجين حاول الفرار من السجن، معتقدا أنه سيستغل فترة العيد للقيام بذلك، غير أنه وقع في قبضة موظف أوقف عملية الهروب.
وعمل المتهم المدان بسنيتين سجنا نافذا في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على تنفيذ هذه المحاولة بدءا بالاعتداء على أحد الحراس، ليعمد بعد ذلك إلى تسلق السور، غير أنه جرى إيقافه قبل أن يلوذ بالفرار.
وجرى على الفور تحرير محضر في الواقعة، لاتخاذ الترتيبات القانونية في حق المتهم، مع إحالة ملفه على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة المحمدية.