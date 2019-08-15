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كُتّاب وآراء
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أم لثمانية أبناء تنتحر من الطابق الثالث بتطوان
الخميس 15 غشت 2019 - 12:37
أقدمت امرأة في عقدها الخامس على إنهاء حياتها صباح اليوم بالارتماء من الطابق الثالث لإحدى الإقامات السكنية بحي السكنى والتعمير بمدينة تطوان.
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالكة، الأم لثمانية أبناء، كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل أن تنهي حياتها بهذه الطريقة المروعة.
المصالح الأمنية حلت بالمكان فور علمها بالواقعة، وذلك قصد فتح تحقيق في القضية، فيما تم نقل جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
2 - Kamal الخميس 15 غشت 2019 - 12:51
في الحقيقه هذا يحز في النفس انا لله وانا اليه راجعون
3 - mohammed الخميس 15 غشت 2019 - 12:55
الحياة فعلا حقيرة. اللهم ارحمها برحمتك و اغفر لها و لجميع عبادك المسلمين.
4 - أقديم عبدالصمد الخميس 15 غشت 2019 - 12:55
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم...ربما قتلها عدم التظامن و التكافل الاجتماعيين...قبل أن تقتل نفسها.
5 - زهير الخميس 15 غشت 2019 - 12:55
إن لله و إن إليه راجعون، اللهم ارحمها و اغفر لها .. على الدولة الإعتناء بأطفالها الثمانية و عدم تركهم لوحدهم للمجهول
6 - إنسان مضلوم الخميس 15 غشت 2019 - 13:14
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب إليه، الدولة برمتها تتحمل مسؤولية لأن منطقة الشمال فيها أزمة خانقة وبالخصوص إقليم تطوان، المخدرات أهلكت الشباب والأمهات يحملن همومهم،الدولة غانية وشعب يعاني من الفقر، أغلبية المسؤولين في حسابهم الملايير ولا يبالون، إتقو الله في هذا الشعب.
7 - مواطن متتبع الخميس 15 غشت 2019 - 13:18
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،إنا لله و إنا إليه راجعون،اللهم اغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة.
8 - رأي شخصي؟ الخميس 15 غشت 2019 - 13:20
ان تترك خلفك ثمانية أبناء، فهذا أكثر تصرف حقير يمكن أن تفعله
شخص قام بمثل هذا لا يستحق الترحم عليه
شخص قام بمثل هذا لا يستحق الترحم عليه
9 - ادريس الخميس 15 غشت 2019 - 13:23
مسؤولية الدولة في هذه الحادثة. لأن المرضى النفسيين مهملين في المغرب .بالله عليكم التفتوا لهؤلاء المرضى
10 - Tunisien الخميس 15 غشت 2019 - 13:29
في اوروبا الطب الشرعي قادر على الكشف ان كان الشخص قد القى بنفسه او ان طرفا ثانيا قد دفعه .. من السهل ان يتم دفع تلك المرأة من البلكون و القول انها انتحرت عندما تكون الحادثه في دول العالم الثالث .
11 - عبد الله الخميس 15 غشت 2019 - 13:36
اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها والهم دويها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
12 - Said الخميس 15 غشت 2019 - 13:42
المسكينة وكباقي المنتحرات فهل الزواج هو السبب اظن نعم لان المراة تخاف العنوسة وتسرع للزواج ولا تفكر هل احسنت الاختيار ام لا ودائما المرأة هي الضحية ثم 8 ابناء ولكم ان تخمنوا.
13 - abdel الخميس 15 غشت 2019 - 13:42
رحمها الله، ثمانية أبناء لابد أن تعاني من الإضطرابات النفسية...... تحديد النسل هو الحل.
14 - صاحب القلم الأحمر الخميس 15 غشت 2019 - 13:44
انا لله وانا اليه راجعون خمسينية وثمانية أطفال هذا لايعقل لابد ان هناك أسبابا عديدة جعلتها تنتحر على الدولة ان تبادر بحل هذه المعضلة الكبرى
15 - Khalid الخميس 15 غشت 2019 - 13:48
الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم رحمها
16 - ayoub الخميس 15 غشت 2019 - 13:50
الله يرحمها و الله يعلم كم من نفس ضاقت بها الدنيا و في اي لحظة ممكن ان تنتحر
الناس شادة تيليفون فيديها و تعلق و يصحابها راه الدنيا ميسرة لكلشي
الناس شادة تيليفون فيديها و تعلق و يصحابها راه الدنيا ميسرة لكلشي
18 - عبد المجيد الخميس 15 غشت 2019 - 13:51
تبارك الله تمانية أبناء ،هادي مسكينة خاصها طبيب نفسي يرافقها بوحدها ، دابا هير جوج ولاد راه يخرجو ليك العقل أو النخاع الشوكي حتى هو ، الله يرحمها أو يوسع عليها مسكينة لقد كانت معدبة في الأرض
19 - واقعي الخميس 15 غشت 2019 - 13:55
إنا لله وإنا إليه راجعون..ولا حول ولا قوة إلا بالله..أفمثل هذه السنوات العجاف و هذا الزمن الأغبر و الظروف المعيشية السوداء نسابق الفقر ب 8 أطفال. اللهم لا شماتة..كنتخلص 14000 درهم والزوجة 8000 درهم وعندي 2 بنيتات الله يحفظهم. يا عباد الله اتقوا الله. العبرة ليست في الكم بل في الكيف..غي وليد واحد او بنية واحدة تربيهم تربية حسنة واخلاق حسنة ففي ذلك فضل عظيم..متأكد أن بعض الاخوان ما غايعجبهمش الكلام ديالي من أصحاب "لي خلقهم يرزقهم#
20 - abdou الخميس 15 غشت 2019 - 13:57
غفر لها الله ورحمها إنا لله وإنا إليه راجعون
ورزق ذويها جميل الصبر وكام الله سندا لأطفالها
.........
ارتفاع ظاهرة الانتحار وراءها عاملين أ ساسين قد يكونان متداخلين بالإضافة إلى عوامل أخرى
1. الصحة العقلية والنفسية: هنا على الدولة بالخصوص تحمل مسؤوليتها في توفير خدمات صحية في المستوى. إضافة طبعا لدور الأسرة والمجتمع في مساندة المرضى حتى لا يحسوا بعدم اكتراث أي أحد بهم أمام صعوبة وألم اَلإضطرابات التي يعانون بها . فطبعا بعد مدة لا يرى المريض سوى الموت كمخرج لما يعانيه
2. العامل الثاني : اليأس من تحسن أوضاع العيش وتقلبات الزمان والفقر وتراكم مشاكل الدنيا وأحيانا تخلي الزوج عن بيته أو دخوله في مغامرات المراهقين والخيانات الزوجية.
ورزق ذويها جميل الصبر وكام الله سندا لأطفالها
.........
ارتفاع ظاهرة الانتحار وراءها عاملين أ ساسين قد يكونان متداخلين بالإضافة إلى عوامل أخرى
1. الصحة العقلية والنفسية: هنا على الدولة بالخصوص تحمل مسؤوليتها في توفير خدمات صحية في المستوى. إضافة طبعا لدور الأسرة والمجتمع في مساندة المرضى حتى لا يحسوا بعدم اكتراث أي أحد بهم أمام صعوبة وألم اَلإضطرابات التي يعانون بها . فطبعا بعد مدة لا يرى المريض سوى الموت كمخرج لما يعانيه
2. العامل الثاني : اليأس من تحسن أوضاع العيش وتقلبات الزمان والفقر وتراكم مشاكل الدنيا وأحيانا تخلي الزوج عن بيته أو دخوله في مغامرات المراهقين والخيانات الزوجية.
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