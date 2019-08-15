‪أم لثمانية أبناء تنتحر من الطابق الثالث بتطوان‬

هسبريس من وزان

أقدمت امرأة في عقدها الخامس على إنهاء حياتها صباح اليوم بالارتماء من الطابق الثالث لإحدى الإقامات السكنية بحي السكنى والتعمير بمدينة تطوان.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالكة، الأم لثمانية أبناء، كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل أن تنهي حياتها بهذه الطريقة المروعة.

المصالح الأمنية حلت بالمكان فور علمها بالواقعة، وذلك قصد فتح تحقيق في القضية، فيما تم نقل جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.