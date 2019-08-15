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الرئيسية | حوادث | اندلاع حريق غابوي يورّط شخصا بإقليم شفشاون

اندلاع حريق غابوي يورّط شخصا بإقليم شفشاون

اندلاع حريق غابوي يورّط شخصا بإقليم شفشاون
هسبريس من شفشاون
الخميس 15 غشت 2019 - 13:20

أفادت مصادر مسؤولة بأنه تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في إضرام النار بغابة بوهاشم بجماعة تنقوب إقليم شفشاون، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.

وبالموازاة مع توقيف المشتبه فيه، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بمساعدة عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والمياه والغابات والقوات المساعدة والسلطات المحلية، معززة بطائرات صهريجية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية لن تتساهل مع أي فعل إجرامي يمس الغطاء الغابوي بالإقليم، ولن تتوانى في مباشرة الإجراءات القانونية والزجرية مع كل مخالف في هذا الصدد.

يُشار إلى منطقة بوهاشم، وتحديدا دوار بن بلال بجماعة تنقوب، عرف اندلاع حريق غابوي مهول يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في إتلاف مساحات واسعة من الغطاء الغابوي بهذه المنطقة التي تعد من الوجهات السياحية الجبلية المهمة.

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