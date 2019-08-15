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كُتّاب وآراء
مصرع امرأة في حادثة سير قرب مدينة تنجداد
لقيت امرأة مصرعها، وأصيب ابنها بجروح طفيفة، في حادثة سير، وقعت الخميس، فوق قنطرة وادي فركلة بمدينة تنجداد، إقليم الرشيدية، بعدما صدمت سيارة الدراجة النارية التي كانا يمتطيانها.
وأفادت مصادر متطابقة بأن الهالكة، وهي امرأة متقدمة في السن، كانت على متن دراجة نارية يقودها ابنها، قبل أن تصدمهما سيارة خفيفة، ولقيت على إثرها المرأة "ع. ص" مصرعها في الحين؛ فيما نُقل ابنها الجريح على الفور إلى مستشفى 20 غشت بكلميمة.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الحادثة وقعت بسبب السرعة المفرطة؛ وهو ما تسبب لسائق السيارة في فقدان السيطرة عليها، وصدم الهالكة وسائق الدراجة النارية، وأدى إلى وفاة المرأة في الحين على الفور، فيما أصيب ابنها بإصابات طفيفة.
وإثر إخطارها بالحادثة، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، حيث نُقل المصاب إلى مستشفى 20 عشت بكلميمة، لتلقي العلاجات اللّازمة؛ فيما تم وضع جثة الهالكة في مستودع الأموات بالمستشفى ذاتها، بينما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أعرف تلك القنطرة جيدا فالسرعة يمكن ان تكون سببا، لكن بنية القنطرة فيحد ذاتها تعد مشكلة..يجب التفكير في اضافة ممرات جانبية للدراجات النارية والهوائية كون الساكنة..
ونقلت الضحية الى مستشفى كلميمة الذي يبعد 20 كلومتر عن مكان الحادث. وهو في الواقع مركز لتحويل الحالات الى الرشيدية فقط لاغير . المصلحة الوحيدة المجهزة فيه هي قاعة الانتظار...
إنا لله وإنا إليه راجعون..