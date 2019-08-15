مصرع امرأة في حادثة سير قرب مدينة تنجداد

محمد ايت حساين

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب ابنها بجروح طفيفة، في حادثة سير، وقعت الخميس، فوق قنطرة وادي فركلة بمدينة تنجداد، إقليم الرشيدية، بعدما صدمت سيارة الدراجة النارية التي كانا يمتطيانها.

وأفادت مصادر متطابقة بأن الهالكة، وهي امرأة متقدمة في السن، كانت على متن دراجة نارية يقودها ابنها، قبل أن تصدمهما سيارة خفيفة، ولقيت على إثرها المرأة "ع. ص" مصرعها في الحين؛ فيما نُقل ابنها الجريح على الفور إلى مستشفى 20 غشت بكلميمة.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الحادثة وقعت بسبب السرعة المفرطة؛ وهو ما تسبب لسائق السيارة في فقدان السيطرة عليها، وصدم الهالكة وسائق الدراجة النارية، وأدى إلى وفاة المرأة في الحين على الفور، فيما أصيب ابنها بإصابات طفيفة.

وإثر إخطارها بالحادثة، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، حيث نُقل المصاب إلى مستشفى 20 عشت بكلميمة، لتلقي العلاجات اللّازمة؛ فيما تم وضع جثة الهالكة في مستودع الأموات بالمستشفى ذاتها، بينما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.